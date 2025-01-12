Україна фінішувала 9-ю у змішаній естафеті на Кубку світу в Обергофі

У німецькому Обергофі четвертий етап Кубку світу з біатлону завершився класичною змішаною естафетою, в якій взяли участь 23 команди. Український квартет посів

Україну представляли Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Олена Городна та Христина Дмитренко.

На першому Мандзин заробив коло штрафу на стрільбі стоячи, після чого українцям було складно боротися за високі місця. Також невдало на третьому етапі пробігла завершальне коло Олена Городна, програвши ходом понад 40 секунд.

Як наслідок, Христина Дмитренко, яка була фінішеркою, попри ідеальну стрільбу фінішувала 9-ю, з відставанням у понад три хвилини від переможців.

Золоті медалі виграли шведські біатлоністи, яким досягти цього успіху не завадили навіть два кола штрафу. Ельвіра Еберг на останньому етапі змогла випередити Лу Жанмонно, залишивши французів зі сріблом.

Бронзові медалі здобули біатлоністи з Норвегії. Цікаво, що серед команд, які потрапили в підсумку до чільної десятки, лише збірна Чехії змогла уникнути зайвих метрів дистанції.

Кубок світу. Обергоф. Змішана естафета

1. Швеція (2+10) 1:04:24,1

2. Франція (1+7) +12,8

3. Норвегія (1+9) +1:11,4

4. Швейцарія (1+11) +2:13,5

5. Німеччина (3+10) +2:21,0

6. Італія (1+11) +2:29,3

...

9. Україна (1+5) +3:15,5

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Нагадаємо, наступний етап Кубку світу пройде з 15 по 19 січня в німецькому Рупольдінгу. У програмі заплановані індивідуальні гонки, естафети та масстарти.

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