Поклюка. Коротка індивідуальна гонка: онлайн-трансляція

У четвер, 13 березня, восьмий етап Кубку світу з біатлону в словенському місті Поклюка відкриватиметься жіночою короткою індивідуальною гонкою (12,5 км).

Україну в заїзді представлятимуть Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олена Городна, Олександра Меркушина та Дарина Чалик. Усього на коротку індивідуалку заявлено 104 біатлоністки.

Зауважимо, що через зміну погодних умов Міжнародний біатлонний союз змінив порядок старту.

6. Христина Дмитренко

53. Юлія Джима

71. Олена Городна

82. Олександра Меркушина

93. Дарина Чалик

Жіноча коротка індивідуальна гонка розпочнеться о 12:30 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, восьмий етап Кубку світу пройде з 13 по 16 березня у словенській Поклюці. Сьогодні, 13 березня, також відбудеться чоловіча коротка індивідуальна гонка.