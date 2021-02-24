 Бонуси Космолот | Betting | Champion.com.ua
Мій профіль
Брюгге - Динамо: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 09:48 1116
Хацкевич: Гармаша хотілося прибити
Сьогодні 15:09 1047
Хацкевич: Луческу - той тренер, який потрібен Динамо
Сьогодні 14:39 570
Берінчик планує провести бій проти Лопеса
Сьогодні 14:24 2167
Ліга чемпіонів: розклад матчів 1/8 фіналу, результати, трансляції, огляд
Сьогодні 13:51 7989
Маркевич: Я щасливий, що Ярославський включається
Сьогодні 13:39 1388
Шахтар Донецьк - Маккабі Тель-Авів: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 12:59 464
Два лідери Брюгге захворіли на коронавірус
Сьогодні 12:39 1193 1
Ліга чемпіонів. Аталанта - Реал Мадрид: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:51 2389
Атлетіко - Челсі: огляд матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 02:14 1474
Блоги
Лижник під час спуску впав у восьмиметрову яму на трасі в Сочі. Наслідки жахливі
Лижник під час спуску впав у восьмиметрову яму на трасі в Сочі. Наслідки жахливі Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:05 729
Українська біатлоністка запустила власний мерч
Українська біатлоністка запустила власний мерч Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:07 769
Український чемпіон жорстко впав на тренуванні
Український чемпіон жорстко впав на тренуванні Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:59 952
Ти можеш виграти всі кубки, але запам'ятають тебе за шкарпетками: ексдружина Тимощука дотепно потролила колишнього чоловіка
Ти можеш виграти всі кубки, але запам'ятають тебе за шкарпетками: ексдружина Тимощука дотепно потролила колишнього чоловіка Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:55 1433
Герой дня. В Іспанії тренер врятував життя футболісту під час матчу
Герой дня. В Іспанії тренер врятував життя футболісту під час матчу Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:08 828
Український боксер менше ніж за хвилину знищив суперника на турнірі у Болгарії
Український боксер менше ніж за хвилину знищив суперника на турнірі у Болгарії Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:19 3869
Відео дня: Гравець збірної України забив шикарний данк у грі Євробаскету
Відео дня: Гравець збірної України забив шикарний данк у грі Євробаскету Андрій Твердохліб
Вчора 18:51 714
Російський хокеїст: У Росії беззаконня. Я проти Путіна
Російський хокеїст: У Росії беззаконня. Я проти Путіна Андрій Твердохліб
Вчора 18:41 6587
Кенти знову разом! Мілевський та Алієв відпочивають під російську попсу
Кенти знову разом! Мілевський та Алієв відпочивають під російську попсу Андрій Твердохліб
Вчора 18:31 7836 2
Світоліна в Києві провела відверту фотосесію
Світоліна в Києві провела відверту фотосесію Андрій Твердохліб
Вчора 18:01 2669
У нападника збірної України народилася донька
У нападника збірної України народилася донька Андрій Твердохліб
Вчора 12:12 1064
Баварія та Ліверпуль позаду: букмекери назвали фаворита Ліги чемпіонів
Баварія та Ліверпуль позаду: букмекери назвали фаворита Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 11:49 2315
Захисник Динамо подарував футболку юній уболівальниці
Захисник Динамо подарував футболку юній уболівальниці Андрій Твердохліб
Вчора 11:24 1215
Суркіс - Коломойському: Медведчук - під*рас, я з ним не спілкуюсь
Суркіс - Коломойському: Медведчук - під*рас, я з ним не спілкуюсь Андрій Твердохліб
Вчора 11:10 45527 3
Покарання за українську мову: з'явилося відео моменту
Покарання за українську мову: з'явилося відео моменту Valeriy Ruchka
22.02.2021 20:40 6285 7
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:59 Футбол Тренер Брюгге склав новий план на матч з Динамо через коронавірус 307
19:48 Футбол Мата може перейти у ТОП-клуб Серії А 180
19:31 Футбол Матвієнко: Шахтар постарається зіграти надійно 273
19:14 Бокс Джошуа: Ф’юрі - я тут бос, я хочу твій пояс 840
19:00 Беттінг Бонуси Космолот 383
18:57 Лижі Збірна України назвала склад на чемпіонат світу з лижних видів спорту 1469
18:45 Футбол Луческу: Левандовський міг перейти у Шахтар 747
18:28 Футбол Степаненко може пропустити матч проти Маккабі 778
18:13 Футбол Ван Дейк відновив тренування 695
17:55 Футбол Букмекери дали прогноз на матч Шахтар - Маккабі 877
17:45 Футбол Петреску може очолити Дніпро-1 1434
17:30 Баскетбол Фінал Кубка України з баскетболу відбудеться у Києві 892
17:16 Футбол Букмекери не вірять у Динамо в матчі з Брюгге 1094
17:05 Блог Лижник під час спуску впав у восьмиметрову яму на трасі в Сочі. Наслідки жахливі 744
16:58 Футбол Гравці Тоттенгема не задоволені методами Моурінью 1194
16:45 Футбол Мане: В АЛП для Ліверпуля все скінчено 1269
16:31 Футбол Фонсека може замінити Зідана у Реалі 1970 1
16:15 Бокс Суперник Берінчика: Це буде бій всього мого життя 2089
16:14 Футбол В УАФ підтримали ідею відродження Металіста 1321
15:55 Футбол Ворскла - Олександрія: Де дивитися матч УПЛ 1455
15:46 Футбол Яремчук, Безус і Пластун влітку можуть залишити Гент 2047
15:40 Футбол Арсенал готовий продати Нельсона 1328
15:27 Беттінг Онлайн казино Космолот огляд 1188
15:24 Бокс Паркер хоче нокаутувати Фа і наблизитися до Усика 2090
15:17 Беттінг Промокод Космолот 1396

Бонуси Космолот

Сьогодні 19:00 383 0
Які бонуси Космолот пропонує своїм клієнтам. Що потрібно зробити для отримання вітального пакету. За якою формулою обчислюється кешбек. Основні питання клієнтів та відповіді на них.
Бонуси Космолот
Бонуси Космолот

Компанія Космолот легально пропонує азартні послуги своїм клієнтам. На сайті оператора гравці знаходять улюблені лотереї, ігрові автомати, покер та багато слотів від відомих провайдерів. Щоб привернути ще більше клієнтів на сайті представлені бонуси Космолот. Новачки та постійні клієнти отримують доступ до всіх актуальних акцій з хорошими подарунками. Розглянемо детально бонуси в цьому матеріалі, дізнаємося, наскільки вони привабливі.

Вітальний пакет Космолот

Під час реєстрації кожен клієнт може активувати Вітальний пакет бонусів. Щоб отримати доступ до нього, гравець повинен поповнити власний рахунок на мінімальну суму в 100 гривень. Максимальний приз для цієї акції становить 5000 гривень. На додачу кожного четверга розігруються 350 фріспінів.

Вітальний пакет Космолот

Що входить у "Вітальний пакет" від Космолоту? По суті, клієнт обирає один з трьох бонусів на сайті оператора. Спочатку він поповнює власний рахунок, а потім обирає один з трьох бонусів.

В залежності від першого депозиту, гравець претендує на певний бонус. Мінімальна сума для першої пропозиції – 100 грн., для другої – 500 грн., для третьої – 2000 грн. Після внесення на баланс коштів потрібно відіграти бонусну суму. Для відіграшу гравець витрачає 35 стартових депозитів на ігри. Якщо протягом установленого оператором терміну учасник виконує всі умови, бонусні кошти потрапляють на основний рахунок.

Вітальний пакет Vip. Спеціальна пропозиція від компанії Космолот. Якщо гравець поповнює рахунок на мінімальну суму в 2000 гривень, він зможе отримати максимальне заохочення в 15 тис. гривень. Але для цього потрібно прокрутити 40 раз стартовий депозит. Учасники квесту мають можливість отримати 1200 фріспінів.

Як відіграти вітальні бонуси Космолот?

Основною умовою для отримання призових – не тільки поповнення балансу, але й активна участь у іграх на сайті оператора. Кожен учасник активує пропозицію в розділі "Каса", поповнивши баланс та виконавши всі попередні умови.

Головна складність у клієнтів полягає в тому, як відіграти бонуси Космолот, не втративши гроші на основному балансі. Потрібно враховувати, що відігрувати бонусні кошти можна лише в лотоматах ( лотерейних іграх) на сайті компанії. На інших ігрових консолях заробити подарунок не вийде. Клієнт повинен купити лотерейний квиток з певним результатом. Після закінчення розіграшу на екрані зявиться результат. Для зарахування розіграшу в бонусний залік не важливо, виграв чи програв клієнт. Звісно вигравати приємно, але в будь-якому разі витрачена сума буде врахована.

Нагадаємо, що у власному кабінеті клієнта буде два рахунки – основний та бонусний. На основний зараховується депозит, з нього знімаються кошти на спіни. А на бонусний рахунок надходять кошти в рамках акцій оператора, а також повертаються кешбеки. Коли гравець виконує всі умови по відіграшу бонусної суми, вона надходить на основний рахунок.

Виведення бонусних коштів Казино Cosmolot

Під час відіграшу призової суми на бонусному рахунку гравця відображається кількість коштів, які ще потрібно відіграти. Як тільки вона перетвориться на нуль, значить гравець виконав вейджер. З цього моменту можна перераховувати призові кошти на основний рахунок.

Як переказати бонусні кошти на основний рахунок? Це дуже просто, спочатку гравець заходить у розділ "Каса" у власному кабінеті, потім тисне на кнопку "Отримати" Потім гравець прописує розмір бонусної суми, яку він повинен отримати на основний рахунок. Після створення заявки бонусна сума опиниться на основному балансі протягом години-двох.

Якщо гравець не проходив ідентифікацію, то бонуси Космолот він отримає протягом кількох діб. Спочатку він підтвердить інформацію про себе. Якщо все вірно вказано, то клієнт отримає право на бонусні кошти від оператора.

Промокоди Космолот

Про вітальні бонуси Космолот огляд зробили детальний огляд, проаналізуємо інші пропозиції оператора. Гравці зможуть отримати додаткові призи, якщо активують промокод Космолот. Отримати його можна від оператора на електронну пошту. Важливо підписатися на розсилку, і тоді є хороший шанс, що компанія Космолот надішле бонусний код. Активувати його потрібно у власному кабінет.

Після активації промокоду Космолот гравець може отримати фріспіни чи збільшить призову суму вітального бонусу після реєстрації. Зверніть увагу, що на відміну від інших азартних операторів, на сайті Космолот немає можливості активувати бонусний код. Ця опція доступна лише постійним клієнтам з додатнім балансом.

Космолот кешбек

Багато компаній пропонують своїм клієнтам вигідні кешбеки. Не відстає і Космолот, який повертає частину програних коштів. У чому суть подібних акцій компанії. Він дуже простий. Якщо людина зробила серію невдалих ставок, вона отримає частину коштів на рахунок.

Космолот кешбек

Така операція відбувається щотижня. Звісно, що такі бонуси Космолот подобаються клієнтам. І не дивно, вони отримують хоч якусь компенсацію. Є певні умови для отримання кешбеку. Гравці повинні виконати їх повністю. Вони наступні:

  • Клієнт повинен мати рахунок в Космолот України;
  • На балансі гравця повинні бути кошти;
  • За попередній тиждень клієнт повинен хоча б раз поповнити баланс на мінімальну суму;
  • Максимальний депозит, з якого клієнт отримає кешбек, дорівнює 10 тис. гривень;
  • Кожен кешбек потрібно відіграти з вейджером 10 від попереднього депозиту.

Щоб зрозуміти, за якою методикою відбувається повернення коштів, достатньо зрозуміти таку формулу:

(S – V – T – K) * P

У цій формулі S – сума депозитів за попередній тиждень, V – сума виведених коштів за попередній тиждень, Т - залишок коштів на основному рахунку, К – сума, яка очікує на виведення, P – відсоток кешбеку.

Зазвичай розмір кешбеку Космолот становить 10%. Приміром, гравець поповнив баланс на суму 10 тис. грн. В той же період він вивів 3 тис. На поточний момент на балансі залишилося 400 грн. Також створена заявка на виведення коштів в сумі 1000 грн. Таким чином, гравець повинен отримати за формулою наступну суму:

(10000 – 3000 – 400 – 1000)* 0,1 = 560 грн.

Отже, гравець отримує компенсацію в розмірі 560 грн. Але за умовами оператора, він повинен витратити на ставки 5600 грн. Тільки після цього сума кешбеку опиниться на основному рахунку гравця. Для його отримання гравець повинен активувати кешбек в "Касі" та поповнити баланс одним платежем на мінімальну суму, яка дорівнює кешбеку. Після виконання цієї операції зарахування відбудеться автоматично.

Популярні питання

Розглянемо найбільш часті питання гравців та дамо відповіді на них.

Чи доступні гравцям додаткові бонуси?

Так, компанія Космолот постійно проводить турніри, в яких переможці змагаються за призи. За успішні ігри клієнти отримують бали. Чим більше гравець отримає балів, тим вище він опиниться в турнірній таблиці. Кращі 10 учасників отримують цінні подарунки.

Як часто нараховується кешбек?

Кожного тижня.

Як правильно відіграти вітальні бонуси Космолот?

Зверніть увагу на тип бонусу. Для одного типу потрібно витратити 35 стартових депозитів при відіграшу, для іншого – 40. В залік йдуть лише ігри в лотоматі на сайті Космолот.

Чи можна отримати бонуси Космолот за допомогою мобільної версії?

Так, це можливо, багато клієнтів користуються мобільним сайтом як для ігор, так і для отримання кешбеку та інших бонусів від оператора Космолот.

Чи обов’язково активувати промокод Космолот, щоб отримати бонуси?

Ні. Більшість акцій на сайті оператора доступні і без бонусного коду.

Чи обов’язкова реєстрація для отримання бонусів Космолот?

Так, кожен гравець створює аккаунт, на поповнює рахунок, після чого в нього зявиться доступ до всіх акцій Космолот онлайн.

Що потрібно зробити для отримання промокоду Космолот?

Підписатися на інформаційну розсилку компанії. Гравці часто отримують бонусні коди на електронну адресу.

Скільки потрібно чекати, щоб отримати кешбек на рахунок?

Кілька днів.

Висновки

Ми переглянули бонуси Космолот, та переконалися, що вони непогані. Так, непросто відігрувати вітальні бонуси, але грошові винагороди вражають. Також відзначимо і турніри з хорошими призами. Приємно клієнтам отримувати щотижня кешбеки.

Коментарі ()