Які бонуси Космолот пропонує своїм клієнтам. Що потрібно зробити для отримання вітального пакету. За якою формулою обчислюється кешбек. Основні питання клієнтів та відповіді на них.

Компанія Космолот легально пропонує азартні послуги своїм клієнтам. На сайті оператора гравці знаходять улюблені лотереї, ігрові автомати, покер та багато слотів від відомих провайдерів. Щоб привернути ще більше клієнтів на сайті представлені бонуси Космолот. Новачки та постійні клієнти отримують доступ до всіх актуальних акцій з хорошими подарунками. Розглянемо детально бонуси в цьому матеріалі, дізнаємося, наскільки вони привабливі.

Вітальний пакет Космолот

Під час реєстрації кожен клієнт може активувати Вітальний пакет бонусів. Щоб отримати доступ до нього, гравець повинен поповнити власний рахунок на мінімальну суму в 100 гривень. Максимальний приз для цієї акції становить 5000 гривень. На додачу кожного четверга розігруються 350 фріспінів.

Що входить у "Вітальний пакет" від Космолоту? По суті, клієнт обирає один з трьох бонусів на сайті оператора. Спочатку він поповнює власний рахунок, а потім обирає один з трьох бонусів.

В залежності від першого депозиту, гравець претендує на певний бонус. Мінімальна сума для першої пропозиції – 100 грн., для другої – 500 грн., для третьої – 2000 грн. Після внесення на баланс коштів потрібно відіграти бонусну суму. Для відіграшу гравець витрачає 35 стартових депозитів на ігри. Якщо протягом установленого оператором терміну учасник виконує всі умови, бонусні кошти потрапляють на основний рахунок.

Вітальний пакет Vip. Спеціальна пропозиція від компанії Космолот. Якщо гравець поповнює рахунок на мінімальну суму в 2000 гривень, він зможе отримати максимальне заохочення в 15 тис. гривень. Але для цього потрібно прокрутити 40 раз стартовий депозит. Учасники квесту мають можливість отримати 1200 фріспінів.

Як відіграти вітальні бонуси Космолот?

Основною умовою для отримання призових – не тільки поповнення балансу, але й активна участь у іграх на сайті оператора. Кожен учасник активує пропозицію в розділі "Каса", поповнивши баланс та виконавши всі попередні умови.

Головна складність у клієнтів полягає в тому, як відіграти бонуси Космолот, не втративши гроші на основному балансі. Потрібно враховувати, що відігрувати бонусні кошти можна лише в лотоматах ( лотерейних іграх) на сайті компанії. На інших ігрових консолях заробити подарунок не вийде. Клієнт повинен купити лотерейний квиток з певним результатом. Після закінчення розіграшу на екрані зявиться результат. Для зарахування розіграшу в бонусний залік не важливо, виграв чи програв клієнт. Звісно вигравати приємно, але в будь-якому разі витрачена сума буде врахована.

Нагадаємо, що у власному кабінеті клієнта буде два рахунки – основний та бонусний. На основний зараховується депозит, з нього знімаються кошти на спіни. А на бонусний рахунок надходять кошти в рамках акцій оператора, а також повертаються кешбеки. Коли гравець виконує всі умови по відіграшу бонусної суми, вона надходить на основний рахунок.

Виведення бонусних коштів Казино Cosmolot

Під час відіграшу призової суми на бонусному рахунку гравця відображається кількість коштів, які ще потрібно відіграти. Як тільки вона перетвориться на нуль, значить гравець виконав вейджер. З цього моменту можна перераховувати призові кошти на основний рахунок.

Як переказати бонусні кошти на основний рахунок? Це дуже просто, спочатку гравець заходить у розділ "Каса" у власному кабінеті, потім тисне на кнопку "Отримати" Потім гравець прописує розмір бонусної суми, яку він повинен отримати на основний рахунок. Після створення заявки бонусна сума опиниться на основному балансі протягом години-двох.

Якщо гравець не проходив ідентифікацію, то бонуси Космолот він отримає протягом кількох діб. Спочатку він підтвердить інформацію про себе. Якщо все вірно вказано, то клієнт отримає право на бонусні кошти від оператора.

Промокоди Космолот

Про вітальні бонуси Космолот огляд зробили детальний огляд, проаналізуємо інші пропозиції оператора. Гравці зможуть отримати додаткові призи, якщо активують промокод Космолот. Отримати його можна від оператора на електронну пошту. Важливо підписатися на розсилку, і тоді є хороший шанс, що компанія Космолот надішле бонусний код. Активувати його потрібно у власному кабінет.

Після активації промокоду Космолот гравець може отримати фріспіни чи збільшить призову суму вітального бонусу після реєстрації. Зверніть увагу, що на відміну від інших азартних операторів, на сайті Космолот немає можливості активувати бонусний код. Ця опція доступна лише постійним клієнтам з додатнім балансом.

Космолот кешбек

Багато компаній пропонують своїм клієнтам вигідні кешбеки. Не відстає і Космолот, який повертає частину програних коштів. У чому суть подібних акцій компанії. Він дуже простий. Якщо людина зробила серію невдалих ставок, вона отримає частину коштів на рахунок.

Така операція відбувається щотижня. Звісно, що такі бонуси Космолот подобаються клієнтам. І не дивно, вони отримують хоч якусь компенсацію. Є певні умови для отримання кешбеку. Гравці повинні виконати їх повністю. Вони наступні:

Клієнт повинен мати рахунок в Космолот України;

На балансі гравця повинні бути кошти;

За попередній тиждень клієнт повинен хоча б раз поповнити баланс на мінімальну суму;

Максимальний депозит, з якого клієнт отримає кешбек, дорівнює 10 тис. гривень;

Кожен кешбек потрібно відіграти з вейджером 10 від попереднього депозиту.

Щоб зрозуміти, за якою методикою відбувається повернення коштів, достатньо зрозуміти таку формулу:

(S – V – T – K) * P

У цій формулі S – сума депозитів за попередній тиждень, V – сума виведених коштів за попередній тиждень, Т - залишок коштів на основному рахунку, К – сума, яка очікує на виведення, P – відсоток кешбеку.

Зазвичай розмір кешбеку Космолот становить 10%. Приміром, гравець поповнив баланс на суму 10 тис. грн. В той же період він вивів 3 тис. На поточний момент на балансі залишилося 400 грн. Також створена заявка на виведення коштів в сумі 1000 грн. Таким чином, гравець повинен отримати за формулою наступну суму:

(10000 – 3000 – 400 – 1000)* 0,1 = 560 грн.

Отже, гравець отримує компенсацію в розмірі 560 грн. Але за умовами оператора, він повинен витратити на ставки 5600 грн. Тільки після цього сума кешбеку опиниться на основному рахунку гравця. Для його отримання гравець повинен активувати кешбек в "Касі" та поповнити баланс одним платежем на мінімальну суму, яка дорівнює кешбеку. Після виконання цієї операції зарахування відбудеться автоматично.

Популярні питання

Розглянемо найбільш часті питання гравців та дамо відповіді на них.

Чи доступні гравцям додаткові бонуси?

Так, компанія Космолот постійно проводить турніри, в яких переможці змагаються за призи. За успішні ігри клієнти отримують бали. Чим більше гравець отримає балів, тим вище він опиниться в турнірній таблиці. Кращі 10 учасників отримують цінні подарунки.

Як часто нараховується кешбек?

Кожного тижня.

Як правильно відіграти вітальні бонуси Космолот?

Зверніть увагу на тип бонусу. Для одного типу потрібно витратити 35 стартових депозитів при відіграшу, для іншого – 40. В залік йдуть лише ігри в лотоматі на сайті Космолот.

Чи можна отримати бонуси Космолот за допомогою мобільної версії?

Так, це можливо, багато клієнтів користуються мобільним сайтом як для ігор, так і для отримання кешбеку та інших бонусів від оператора Космолот.

Чи обов’язково активувати промокод Космолот, щоб отримати бонуси?

Ні. Більшість акцій на сайті оператора доступні і без бонусного коду.

Чи обов’язкова реєстрація для отримання бонусів Космолот?

Так, кожен гравець створює аккаунт, на поповнює рахунок, після чого в нього зявиться доступ до всіх акцій Космолот онлайн.

Що потрібно зробити для отримання промокоду Космолот?

Підписатися на інформаційну розсилку компанії. Гравці часто отримують бонусні коди на електронну адресу.

Скільки потрібно чекати, щоб отримати кешбек на рахунок?

Кілька днів.

Висновки

Ми переглянули бонуси Космолот, та переконалися, що вони непогані. Так, непросто відігрувати вітальні бонуси, але грошові винагороди вражають. Також відзначимо і турніри з хорошими призами. Приємно клієнтам отримувати щотижня кешбеки.