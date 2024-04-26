Колишній півзахисник збірної Англії: Ми бачили великих гравців, таких як Джеррард, Лемпард, але Де Брейне — найкращий

Колишній гравець Ліверпуля та збірної Англії Джеймі Реднапп вважає, що півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брейне є найкращим гравцем, який грав у Англійській Прем'єр-лізі.

Про це Реднапп заявив після розгромної перемоги "містян" над Брайтоном у 29 турі АПЛ.

"Кевін Де Брейне. Як на мене, ми бачили великих гравців, таких як Джеррард, Лемпард, Яя Туре. Але він — найкращий. Я думаю, що він робить речі, які знаходяться поза межами цього світу. Паси, які він робить, небагато хто може зробити. Я в захваті від нього кожного разу, коли дивлюся на нього", — сказав Реднапп.

У грі з "чайками" бельгійський хавбек відзначився першим забитим м'ячем головою за 255 матчів в АПЛ. У нинішньому сезоні Де Брейне провів усього 20 матчів за МанСіті у всіх турнірах через травми. Попри це, на рахунку Кевіна 6 голів та 14 асистів.

Після вильоту від Реала на стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті продовжує боротьбу за перемогу в АПЛ. Наразі турнірну таблицю очолює Арсенал, в них 77 балів. Другим йдуть підопічні Жузепа Гвардіоли (76), у яких є одна гра в запасі. Ліверпуль йде третім (74) після того, як поступився Евертону в дербі.

Нагадаємо, вихідними Ман Сіті вирвав перемогу над Челсі Мудрика та вийшов у фінал Кубку Англії.