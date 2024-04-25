Білодід завдяки ефектному кидку вийшла у чвертьфінал ЧЄ-2024

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід здобула путівку до чвертфіналу чемпіонату Європи-2024 в категорії до 57 кілограмів.

На стадії 1/8 фіналу 23-річна українка здолала азербайджанку Ачелью Топрак. Дострокову перемогу вдалося здобути завдяки видовищному кидку через стегно.

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У чвертьфінальній сутичці Дар’ї протистоятиме ізраїльтянка Нельсон Леві.

Чемпіонат Європи-2024 з дзюдо проходить у Загребі, Хорватія. На цьому турнірі Україну також представлять Богдан Ядов, Єлизавета Литвиненко, Артем Лесюк. З повною заявкою національної збірної можна ознайомитись тут.