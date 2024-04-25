Головне
Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді
Сьогодні 14:20 1152 1
Рух став лауреатом премії УЄФА Grassroots Awards
Сьогодні 11:10 255
Гусєву — 41: шлях відданого воїна, який отримав другий шанс на життя
Сьогодні 11:00 336
Евертон, попри моторошну травму Миколенка, обіграв Ліверпуль у дербі: результати матчів АПЛ
Сьогодні 00:05 18870
Миколенко зазнав болючої травми в матчі з Ліверпулем
Вчора 23:15 933
Верняєв став срібним призером чемпіонату Європи
Вчора 22:34 4520 1
День драфту в американському футболі
Вчора 21:25 447
Дніпро вдруге став чемпіоном України з баскетболу
Вчора 20:47 8538 1
Збірна України розгромила Китай перед стартом чемпіонату світу
Вчора 20:20 1121
Збірна Польщі обрала стадіон на матч з Україною
Вчора 18:19 691
Прямі трансляції

Білодід завдяки ефектному кидку вийшла у чвертьфінал ЧЄ-2024

Сьогодні 15:15 68 0
Білодід завдяки ефектному кидку вийшла у чвертьфінал ЧЄ-2024

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід здобула путівку до чвертфіналу чемпіонату Європи-2024 в категорії до 57 кілограмів. 

На стадії 1/8 фіналу 23-річна українка здолала азербайджанку Ачелью Топрак. Дострокову перемогу вдалося здобути завдяки видовищному кидку через стегно. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ukrainian Judo Federation (@ukraine_judo_official)

У чвертьфінальній сутичці Дар’ї протистоятиме ізраїльтянка Нельсон Леві. 

Чемпіонат Європи-2024 з дзюдо проходить у Загребі, Хорватія. На цьому турнірі Україну також представлять Богдан Ядов, Єлизавета Литвиненко, Артем Лесюк. З повною заявкою національної збірної можна ознайомитись тут

Коментарі ()
Популярне зараз
Верняєв став срібним призером чемпіонату Європи Верняєв став срібним призером чемпіонату Європи 4520 1
Дніпро вдруге став чемпіоном України з баскетболу Дніпро вдруге став чемпіоном України з баскетболу 8538 1
Колись бачили таке в жіночому футболі? Епічний махач після матчу Шахтар — Кривбас Колись бачили таке в жіночому футболі? Епічний махач після матчу Шахтар — Кривбас 28201 2
Евертон, попри моторошну травму Миколенка, обіграв Ліверпуль у дербі: результати матчів АПЛ Евертон, попри моторошну травму Миколенка, обіграв Ліверпуль у дербі: результати матчів АПЛ 18870
Збірна України розгромила Китай перед стартом чемпіонату світу Збірна України розгромила Китай перед стартом чемпіонату світу 1121
Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді 1152 1
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 14076
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 40248
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35682 2
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 12065
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 26295
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 138823 2