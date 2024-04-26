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20.04.2024 11:05 704

Українка здобула першу особисту міжнародну медаль зі стрибків у воду

Ксенія Бочек завоювала срібло.
Сьогодні 10:29 126 0
Українка здобула першу особисту міжнародну медаль зі стрибків у воду

Джерело - Чемпіон.

Українка Ксенія Бочек виборола срібну нагороду на триметровому трампліні (група В) Міжнародної зустрічі зі стрибків у воду серед юніорів у німецькому Дрездені. Це її перша особиста медаль на міжнародних стартах.

За свій виступ у фіналі спортсменка отримала  324,75 бали. Лише 0,75 не вистачило їй до золота, яке виграла представниця Канади.

Зазначені змагання є найбільш представницькими після юнацького чемпіонату світу та вперше були проведені у 2011 році.

"Синьо-жовті" кольори захищають 13 спортсменів.

Нагадаємо, Кирило Азаров завоював срібну медаль на цьому юніорському турнірі.

Раніше українські юніори фінішували в топ-10 у першій дисципліні зустрічі.

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