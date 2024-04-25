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Новий виток скандалу: Перес зустрівся з арбітром перед Ель Класико

Сьогодні 10:41 207 0
Новий виток скандалу: Перес зустрівся з арбітром перед Ель Класико
#Барселона, #Ель класіко, #Реал Мадрид, #Флорентіно Перес, #Жоан Лапорта

Джерело - Mundo Deportivo.

Президент Реала Флорентіно Перес зустрічався з головним арбітром Ель Класико Сесаром Сото Градо незадовго до початку матчу. 

Про це повідомляє Mundo Deportivo. 

За інформацією джерела, зустріч відбулася в підтрибунному приміщенні "Сантьяго Бернабеу". Відомо, що разом з Пересом також був Карлос Мехія Давіла — колишній арбітр Ла Ліги, а нині радник Реала. Зазначається, що президент Барселони Жоан Лапорта в той час уже знаходився на трибунах. 

Барселона вважає присутність Перес у підтрибунці одним із елементів впливу на арбітрів, як і регулярні сюжети про суддівство на клубному на каналі.

Нагадаємо, Ель Класико в підсумку завершилося видовищним камбеком Реала (3:2), який був затьмарений суддівським скандалом — в середині першого тайму стався неоднозначний епізод, коли арбітр не зарахував гол у ворота мадридців після удару Ламіна Ямала. Через це Жоан Лапорта навіть вимагає перегравання матчу

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