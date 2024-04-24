Колись бачили таке в жіночому футболі? Епічний махач після матчу Шахтар — Кривбас

Джерело - Чемпіон.

Наднапруженим вийшов матч 16 туру жіночого чемпіонату України з футболу між Шахтарем та Кривбасом (0:1).

Єдиний гол у поєдинку був забитий на 61-й хвилині, коли капітан Кривбаса Даяна Семків не реалізувала пенальті, але за мить Віолета Тянь виправила її помилку, вдало зігравши на добиванні.

У компенсований час донеччанки кинули всі сили, аби зрівняти рахунок. На останній штрафний навіть прибігла воротарка Людмила Устінова, але в підсумку м’яч опинився у її візаві Дар’ї Келюшик.

Одразу після фінального свистка гравчині Кривбаса почали бурхливо святкувати важку перемогу, але вже за кілька секунд на полі зав’язалася масова бійка.

Відео

Як стверджує криворізький клуб у звіті на своєму офіційному сайті, неприємний епізод стався внаслідок провокації з боку суперниць. Шахтар, своєю чергою, поки ніяк не прокоментував інцидент. Зазначимо, що за підсумками цього дійства головна арбітриня Крістіна Козорог показала червоні картки Устіновій, Старухіній (обидві — Шахтар) та Келюшик (Кривбас).

Завдяки перемозі над Шахтарем Кривбас продовжує чемпіонську гонитву за Ворсклою — від лідера чемпіонату України криворіжок відділяє лише три очки. А от Шахтар посідає 5-те місце в чемпіонській групі жіночої першості.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua