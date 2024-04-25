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Коваль – найкращий тренер Суперліги сезону-2023/24

Сьогодні 08:05 115 0
Коваль – найкращий тренер Суперліги сезону-2023/24
#БК Дніпро, #Володимир Коваль, #Суперліга з баскетболу

Джерело - Чемпіон.

Наставника Дніпра Володимира Коваля визнали найкращим тренером Суперліги сезону-2023/24.

Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

У цьому сезоні команда спеціаліста оформила золотий дубль. До перемоги в Кубку України вони напередодні додали золоті медалі чемпіонату. Загалом у Дніпра 32 перемоги в 34 матчах сезону.

Нагадаємо, найціннішим гравцем став форвард дніпрян Станіслав Тимофеєнко, найкращим форвардом сезону визнали його одноклубника Володимира Конєва, а найкращим легіонером — американського захисника Рівного Елайджу Джойнера.

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