Головне
Матвій Бідний: "Нейтральність" росіян – це максимум, якого можна досягти сьогодні
Сьогодні 06:58 6225 4
Норріс виграв спринт-кваліфікацію Гран-прі Китаю
Сьогодні 11:55 154
Байло та Лискун здобули бронзу на Суперфіналі Кубку світу в Сіані
Сьогодні 09:15 192
Відомі всі пари першого раунду плей-оф НХЛ
Сьогодні 08:42 226
Бенфіка з Трубіним у серії пенальті поступилась Марселю, а Ліверпуль не зумів створити дива: результати чвертьфіналів Ліги Європи
Сьогодні 00:54 12781
Костюк, відігравши 5 матчболів, перемогла фіналістку Australian Open на турнірі в Штутгарті
Сьогодні 00:49 13551 1
УАФ оголосила про розмір збитків за президентства Павелка
Вчора 18:03 10552 1
Шахтар у більшості вирвав перемогу над Зорею в перенесеному матчі УПЛ
Вчора 17:26 4546
Юнацька збірна України впевнено перемогла Угорщину на чемпіонаті світу U-18
Вчора 16:36 737
Стали відомі офіційні транслятори Євро-2024 в Україні
Вчора 14:10 10815 2
Блоги
Українська альпіністка втретє підніметься на Еверест і "занесе" туди автора донату для ЗСУ
Українська альпіністка втретє підніметься на Еверест і "занесе" туди автора донату для ЗСУ Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:25 98
Матвій Бідний: "Нейтральність" росіян – це максимум, якого можна досягти сьогодні
Матвій Бідний: "Нейтральність" росіян – це максимум, якого можна досягти сьогодні Віталій Ткачук
Сьогодні 06:58 6216 4
Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива
Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива Андрій Твердохліб
Вчора 16:11 5517
Карпати – Інгулець: в очікуванні битви лідерів Першої ліги
Карпати – Інгулець: в очікуванні битви лідерів Першої ліги Віктор Слюсаренко
Вчора 08:00 850
Олександр Красюк: "Українські боксери мають позбутися синдрому Роккі Бальбоа"
Олександр Красюк: "Українські боксери мають позбутися синдрому Роккі Бальбоа" Максим Розенко
Вчора 06:30 18776
Лунін став героєм матчу МанСіті — Реал: відео блискучих сейвів українського воротаря
Лунін став героєм матчу МанСіті — Реал: відео блискучих сейвів українського воротаря Андрій Дунець
Вчора 02:36 6270
На Світоліну чекають надскладні два місяці: першій ракетці України треба захищати низку рейтингових очок
На Світоліну чекають надскладні два місяці: першій ракетці України треба захищати низку рейтингових очок Андрій Зуєв
17.04.2024 15:39 2198
"Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка
"Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка Максим Розенко
17.04.2024 13:09 30577
Повернення "Короля ґрунту": Надаль зіграв на своєму улюбленому покритті вперше за майже 2 роки
Повернення "Короля ґрунту": Надаль зіграв на своєму улюбленому покритті вперше за майже 2 роки Андрій Дунець
16.04.2024 19:36 659
Інтрига найвищого ступеня: 4 питання перед матчами-відповідями 1/4 фіналу ЛЧ
Інтрига найвищого ступеня: 4 питання перед матчами-відповідями 1/4 фіналу ЛЧ Максим Салівон
16.04.2024 13:08 843
Усик підтримав відомого ветерана, якого врятували на Донеччині
Усик підтримав відомого ветерана, якого врятували на Донеччині Максим Розенко
15.04.2024 19:16 807
Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі
Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі Максим Розенко
15.04.2024 16:38 13165
Мудрик зрадіє, а Миколенко сумуватиме: західноєвропейський суперекспрес з коефіцієнтом 6,44
Мудрик зрадіє, а Миколенко сумуватиме: західноєвропейський суперекспрес з коефіцієнтом 6,44 Максим Салівон
15.04.2024 16:00 1779
Без компромісів і шансів для суперника: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 5,21
Без компромісів і шансів для суперника: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 5,21 Максим Салівон
15.04.2024 11:05 429
Cage Warriors 171: від Великої Британії до України
Cage Warriors 171: від Великої Британії до України Максим Розенко
15.04.2024 10:05 323
"Я б завжди намагалася врятувати життя людини — це й відрізняє нас від росіян": перша українка на Евересті втратила друга через війну, допомагає ЗСУ і фанатіє від боксу
"Я б завжди намагалася врятувати життя людини — це й відрізняє нас від росіян": перша українка на Евересті втратила друга через війну, допомагає ЗСУ і фанатіє від боксу Максим Розенко
15.04.2024 06:30 15426
Фото дня. Українка Галай підкорила одну з найнебезпечніших гірських вершин світу
Фото дня. Українка Галай підкорила одну з найнебезпечніших гірських вершин світу Андрій Твердохліб
14.04.2024 20:06 23701 3
Карпати здолали Лівий берег, а Інгулець – Епіцентр: огляд матчів Першої ліги
Карпати здолали Лівий берег, а Інгулець – Епіцентр: огляд матчів Першої ліги Віктор Слюсаренко
14.04.2024 19:20 1270
Україна – Румунія: враження після поразки у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: враження після поразки у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг Андрій Зуєв
14.04.2024 11:55 1207 1
Мовний скандал із Сапроновим як квінтесенція українського суспільства
Мовний скандал із Сапроновим як квінтесенція українського суспільства Андрій Твердохліб
13.04.2024 21:20 5492 1
Прямі трансляції
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 17:55 221
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
13.04.2024 18:16 2286
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
13.04.2024 14:28 817
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
13.04.2024 13:54 797
Нива - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Нива - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
13.04.2024 13:00 714

Українська альпіністка втретє підніметься на Еверест і "занесе" туди автора донату для ЗСУ

Сьогодні 12:25 Андрій Твердохліб 103 0
Українська альпіністка втретє підніметься на Еверест і "занесе" туди автора донату для ЗСУ

Джерело - Чемпіон.

Українська альпіністка Антоніна Самойлова планує встановити новий рекорд — стати першою українкою, що зійшла на Еверест тричі.

Дівчина підкорить найвищу гірську вершину світу задля допомоги Збройним силам України — підійме із собою фото будь-кого, хто зробить донат на допомогу українському волонтерському медичному батальйону “Госпітальєри”.

Самойлова була єдиною з України, хто заніс наш прапор на Еверест у 2022 році. Тоді альпіністка йшла з закликом "Stand with Ukraine".

У 2023 році зробила історичне відео — першу у світі дронову зйомку на вершині Евересту з українським прапором. Це відео набрало мільйони переглядів та моментально розлетілося по українських та закордонних ЗМІ, вкотре нагадавши світу про війну в Україні.

Цьогорічна місія альпіністки ще важливіша, адже на третій рік війни українці втомилися, а новини про війну пішли з головних шпальт міжнародних газет.

"Світова спільнота звиклась і почала забувати, що саме ми стоїмо на варті їх спокою. Тож, вважаю, доречним нагадати - втретє - з вершини Евересту, про те, що ми боремося за свободу. Тому цього разу на моєму прапорі буде написано: "Still fighting for freedom", — зазначає альпіністка. 

Усі зібрані кошти підуть на портативні кисневі концентратори “Saros”. “Госпітальєри” зможуть використовувати їх на всіх ланках евакуації — від броньованих пікапів кейс-еваку  до стабілізаційних пунктів. Наразі, у захисників є потреба у двох таких концентраторах, вартість одного сягає понад 500 000 гривень. Тож Антоніна ставить собі за мету зібрати щонайменше мільйон.

"Оскільки мій батько і брат служать в ЗСУ (батько рік був на передовій), я не по чутках знаю, наскільки важливі збори — фактично хлопці на передовій тримаються завдяки нашій підтримці", — розповідає Тоня.

Узяти участь в розіграші може кожен, залишивши у коментарях під постом альпіністки в інстаграм свою “ставку” для "Госпітальєрів".

Українка візьме з собою фото переможця, ім'я якого буде визначено рандомно, зробить з ним першу світлину після сходження.

"Це буде важка місія, адже на такій висоті природа проти тебе. Чого тільки варті сходи Хіларі (технічно складний схил гори Еверест висотою 13 метрів), льодопад Кхумб", — говорить Антоніна.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Медіафутбольний клуб оголосив про підписання Мілевського Медіафутбольний клуб оголосив про підписання Мілевського 22522
Матвій Бідний: "Нейтральність" росіян – це максимум, якого можна досягти сьогодні Матвій Бідний: "Нейтральність" росіян – це максимум, якого можна досягти сьогодні 6225 4
Стали відомі офіційні транслятори Євро-2024 в Україні Стали відомі офіційні транслятори Євро-2024 в Україні 10815 2
УАФ оголосила про розмір збитків за президентства Павелка УАФ оголосила про розмір збитків за президентства Павелка 10552 1
Бенфіка з Трубіним у серії пенальті поступилась Марселю, а Ліверпуль не зумів створити дива: результати чвертьфіналів Ліги Європи Бенфіка з Трубіним у серії пенальті поступилась Марселю, а Ліверпуль не зумів створити дива: результати чвертьфіналів Ліги Європи 12781
Костюк, відігравши 5 матчболів, перемогла фіналістку Australian Open на турнірі в Штутгарті Костюк, відігравши 5 матчболів, перемогла фіналістку Australian Open на турнірі в Штутгарті 13551 1
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36826
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 15424
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 48549 1
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 6811 2
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 30807
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 61749