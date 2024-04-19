Українська альпіністка втретє підніметься на Еверест і "занесе" туди автора донату для ЗСУ

Джерело - Чемпіон.

Українська альпіністка Антоніна Самойлова планує встановити новий рекорд — стати першою українкою, що зійшла на Еверест тричі.

Дівчина підкорить найвищу гірську вершину світу задля допомоги Збройним силам України — підійме із собою фото будь-кого, хто зробить донат на допомогу українському волонтерському медичному батальйону “Госпітальєри”.

Самойлова була єдиною з України, хто заніс наш прапор на Еверест у 2022 році. Тоді альпіністка йшла з закликом "Stand with Ukraine".

У 2023 році зробила історичне відео — першу у світі дронову зйомку на вершині Евересту з українським прапором. Це відео набрало мільйони переглядів та моментально розлетілося по українських та закордонних ЗМІ, вкотре нагадавши світу про війну в Україні.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Antonina Samoilova | TRAVELING and HIGH GOALS (@tonya.samoilova)

Цьогорічна місія альпіністки ще важливіша, адже на третій рік війни українці втомилися, а новини про війну пішли з головних шпальт міжнародних газет.

"Світова спільнота звиклась і почала забувати, що саме ми стоїмо на варті їх спокою. Тож, вважаю, доречним нагадати - втретє - з вершини Евересту, про те, що ми боремося за свободу. Тому цього разу на моєму прапорі буде написано: "Still fighting for freedom", — зазначає альпіністка.

Усі зібрані кошти підуть на портативні кисневі концентратори “Saros”. “Госпітальєри” зможуть використовувати їх на всіх ланках евакуації — від броньованих пікапів кейс-еваку до стабілізаційних пунктів. Наразі, у захисників є потреба у двох таких концентраторах, вартість одного сягає понад 500 000 гривень. Тож Антоніна ставить собі за мету зібрати щонайменше мільйон.

"Оскільки мій батько і брат служать в ЗСУ (батько рік був на передовій), я не по чутках знаю, наскільки важливі збори — фактично хлопці на передовій тримаються завдяки нашій підтримці", — розповідає Тоня.

Узяти участь в розіграші може кожен, залишивши у коментарях під постом альпіністки в інстаграм свою “ставку” для "Госпітальєрів".

Українка візьме з собою фото переможця, ім'я якого буде визначено рандомно, зробить з ним першу світлину після сходження.

"Це буде важка місія, адже на такій висоті природа проти тебе. Чого тільки варті сходи Хіларі (технічно складний схил гори Еверест висотою 13 метрів), льодопад Кхумб", — говорить Антоніна.

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