Головне
Білодід завоювала золото чемпіонату Європи
Сьогодні 20:16 3528 3
Миколенко додав сивини Реброву, а в Луніна новий вражаючий статус: як там наші зіграли
Сьогодні 21:25 195
Михальчик здобув срібну нагороду на перегонах "24 години Ле-Мана"
Сьогодні 17:56 3215
Ястремська здобула вольову перемогу над Аранго в другому колі турніру в Мадриді
Сьогодні 16:23 434 2
Визначився транслятор чемпіонських боїв Усика та Берінчика
Сьогодні 15:40 437
Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді
Сьогодні 14:20 2664 2
Рух став лауреатом премії УЄФА Grassroots Awards
Сьогодні 11:10 397
Гусєву — 41: шлях відданого воїна, який отримав другий шанс на життя
Сьогодні 11:00 608
Евертон, попри моторошну травму Миколенка, обіграв Ліверпуль у дербі: результати матчів АПЛ
Сьогодні 00:05 19727
Миколенко зазнав болючої травми в матчі з Ліверпулем
Вчора 23:15 1079
Блоги
Миколенко додав сивини Реброву, а в Луніна новий вражаючий статус: як там наші зіграли
Миколенко додав сивини Реброву, а в Луніна новий вражаючий статус: як там наші зіграли Максим Салівон
Сьогодні 21:25 192
Гусєву — 41: шлях відданого воїна, який отримав другий шанс на життя
Гусєву — 41: шлях відданого воїна, який отримав другий шанс на життя Соломія Романчук
Сьогодні 11:00 608
Претендент на гол сезону? «Бокові ножиці» Скамакки, які допомогли Аталанті вийти у фінал Коппа Італія
Претендент на гол сезону? «Бокові ножиці» Скамакки, які допомогли Аталанті вийти у фінал Коппа Італія Ігор Чернявський
Сьогодні 02:05 401
День драфту в американському футболі
День драфту в американському футболі Святослав Драбчук
Вчора 21:25 506
Мілевський та Селезньов зіграли в футбол із військовими на фронті
Мілевський та Селезньов зіграли в футбол із військовими на фронті Андрій Дунець
Вчора 18:43 644
Колись бачили таке в жіночому футболі? Епічний махач після матчу Шахтар — Кривбас
Колись бачили таке в жіночому футболі? Епічний махач після матчу Шахтар — Кривбас Ігор Чернявський
Вчора 17:55 28687 2
Скандальна перемога Шахтаря та впевнений успіх Динамо: підсумки 25 туру УПЛ
Скандальна перемога Шахтаря та впевнений успіх Динамо: підсумки 25 туру УПЛ Максим Салівон
Вчора 11:15 962
На допомогу Україні Усик витратив понад мільйон доларів
На допомогу Україні Усик витратив понад мільйон доларів Максим Розенко
Вчора 06:30 1670
"Що ти, б***ь, не знаєш": Мілевський обматюкав арбітра у своєму дебютному матчі за аматорську команду
"Що ти, б***ь, не знаєш": Мілевський обматюкав арбітра у своєму дебютному матчі за аматорську команду Ігор Чернявський
23.04.2024 17:42 1328
У Києві відбувся Матч Пам'яті, присвячений загиблим на війні уболівальникам
У Києві відбувся Матч Пам'яті, присвячений загиблим на війні уболівальникам Максим Салівон
22.04.2024 21:21 588
Найкращий рік у кар'єрі Костюк: чого не вистачає для здобуття престижних титулів?
Найкращий рік у кар'єрі Костюк: чого не вистачає для здобуття престижних титулів? Андрій Зуєв
22.04.2024 13:07 2274
5 причин успіху: як молодь Руха грає найкращий сезон в історії та має вийти в єврокубки
5 причин успіху: як молодь Руха грає найкращий сезон в історії та має вийти в єврокубки Дмитро Климчук
21.04.2024 21:29 1023
"Дякую, слава Україні!" — Костюк зворушливо звернулась до трибун після програного фіналу Штутгарта
"Дякую, слава Україні!" — Костюк зворушливо звернулась до трибун після програного фіналу Штутгарта Андрій Дунець
21.04.2024 16:29 840
"Неймовірно!" — Костюк фантастичними захисними діями на тай-брейку приголомшила офіційний акаунт турніру в Штутгарті
"Неймовірно!" — Костюк фантастичними захисними діями на тай-брейку приголомшила офіційний акаунт турніру в Штутгарті Андрій Дунець
20.04.2024 21:12 1761 1
Перемоги Костюк і Калініної — неймовірні емоції для українських уболівальників
Перемоги Костюк і Калініної — неймовірні емоції для українських уболівальників Андрій Зуєв
20.04.2024 12:44 1691
Епопея Луніна
Епопея Луніна Соломія Романчук
19.04.2024 17:11 828
Українська альпіністка втретє підніметься на Еверест і "занесе" туди автора донату для ЗСУ
Українська альпіністка втретє підніметься на Еверест і "занесе" туди автора донату для ЗСУ Андрій Твердохліб
19.04.2024 12:25 8176
Ягр став найстаршим хокеїстом, який зіграв у професійній лізі
Ягр став найстаршим хокеїстом, який зіграв у професійній лізі Олег Сагайдак
19.04.2024 07:58 1400
Матвій Бідний: "Нейтральність" росіян – це максимум, якого можна досягти сьогодні
Матвій Бідний: "Нейтральність" росіян – це максимум, якого можна досягти сьогодні Віталій Ткачук
19.04.2024 06:58 19560 6
Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива
Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива Андрій Твердохліб
18.04.2024 16:11 5799
Прямі трансляції
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Сьогодні 21:39 69
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Сьогодні 19:30 138
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Сьогодні 16:46 194
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Сьогодні 01:34 544
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Вчора 04:00 323

Миколенко додав сивини Реброву, а в Луніна новий вражаючий статус: як там наші зіграли

Українці знову дивують за кордоном.
Сьогодні 21:25 Максим Салівон 195 0
Миколенко додав сивини Реброву, а в Луніна новий вражаючий статус: як там наші зіграли
#Андрій Лунін, #Ілля Забарний, #Збірна України з футболу, #Олександр Зінченко, #Віталій Миколенко, #Сергій Ребров, #Анатолій Трубін, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Позаду чергові важкі матчі та важливі дні в чемпіонатах Західної Європи. А це означає, що українські футболісти вкотре доклали рук та ніг до звершень своїх команд. Про що ж варто говорити після нової порції таких поєдинків? Розбираємося в нашому традиційному огляді.  

Анатолій Трубін 

Воротар збірної України зіграв черговий повний поєдинок у складі лісабонської Бенфіки. Цього разу — в матчі 30-го туру чемпіонату португальської Примейри з Фаренсе. Команда Трубіна виїзний матч виграла з рахунком 3:1. Статистичні портали гру Анатолія оцінили наступним чином. SofaScore поставив Трубіну 6,8, WhoScored — 6,9.

Тим часом Анатолій порадував шанувальників цікавим постом в соцмережі. Схоже, серед видів спорту воротареві подобається не тільки футбол.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Anatoliy Trubin 🦅1️⃣ (@anatoliytrubin81)

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні це 45-й матч для Трубіна в футболці "орлів" у всіх турнірах.

Віталій Миколенко

Основний лівий захисник збірної України напередодні зіграв у ліверпульському дербі в межах АПЛ. У матчі 29 туру Евертон переграв Ліверпуль (2:0). Віталій Миколенко вийшов із перших хвилин, проте на другу половину вже не з’явився. Як виявилося, через травму, яка може додати головного болю і наставнику головної команди країни Сергію Реброву.

Як же зіграв Віталій у ті 45 із лишком хвилин, які встиг провести на полі? SofaScore та Whoscored оцінили гру Миколенка балами 6,8 та 6,6 відповідно. Разом з тим, після матчу ексгравець київського Динамо отримав непогану пресу. Автори Liverpool Echo вважають, що Миколенко награв на 9 балів з 10, а також зазначили наступне. 

"Він продовжив вражати в грі проти Салаха. Поки грав, змусив мовчати найбільш небезпечного футболіста Ліверпуля, проте наприкінці першої половини отримав пошкодження, а тому його замінили по перерві", — підкреслили журналісти.

Варто відзначити й проміжний успіх Миколенка, який домігся чергового визнання. Як виявилося, в тому ж WhoScored виступ Віталія в цьому сезоні оцінюється надзвичайно високо, а саме — балом 6,86. Такий показник — п'ятий серед усіх лівих беків найсильнішої ліги світу. Вище Миколенка лише такі футболісти, як Робертсон, Робінсон, Бьорн та Гвардіол.

Михайло Мудрик

Півзахисник Челсі з перших хвилин з'явився на полі в лондонському дербі в межах АПЛ. На 66 хвилині Михайло з поля пішов. Втім, на той момент долю матчу вже було вирішено, а за підсумками 90 хвилин команда Мудрика з’їла 5 голів, а у відповідь не забила жодного м'яча.  

Спеціалізовані портали SofaScore та WhoScored гру Мудрика оцінили балами 6,3 та 6,0 відповідно. Автори видання Football London пішли далі. Михайло отримав жалюгідні 4 бали з 10 можливих та нищівну характеристику.

"Виглядав розгубленим футболістом. У фазі захисту не був помічником Кукурельї в протидії загрозам від Сака. На половині поля суперника мав немало простору, проте його не використовував. Важко сказати, що ж він дає своїй команді в таких матчах", — зазначили журналісти.

Ілля Забарний

Колишній захисник Динамо відіграв черговий матч за Борнмут. В межах 29-го туру АПЛ "вишні" протистояли Вулвергемптону, й суперника перемогли (1:0). Ілля провів на полі всі 90 із лишком хвилин. SofaScore та WhoScored щодо Забарного були єдиними — по 7,1 від обох сайтів.

Тим часом Забарний продовжує радувати шанувальників зворушливими світлинами з особистого життя в соцмережах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Illia Zabarnyi (@illiazabarnyi)

На рахунку Іллі 39 матчів із початку сезону та 1 гол. 

Олександр Зінченко

Захисник Арсеналу Олександр Зінченко вищезгаданий тріумфальний для його Арсенала матч із Челсі починав на лаві запасних. Враховуючи, що це було вже втретє поспіль, для Олександра це — тривожний дзвіночок. 

Зінченко з'явився на полі на 72-й хвилині. SofaScore та WhoScored його виступ оцінили балами 7,1 та 6,4 відповідно.

Після гри Зінченко привітав партнерів із перемогою, й поділився власним настроєм на кінцівку сезону.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko)

З початку сезону Олександр відіграв уже 34 матчі, забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі. 

Тим часом, виявляється, на Зінченка рівняються інші представники амплуа захисника в провідних першостях Європи. Гравець Фрозіноне Рікардо Маркіца в коментарі La Gazzetta dello Sport розповів не тільки про те, який вплив на його кар'єру мав Вінченцо Італьяно, а й за приклад футболіста, на якого рівняється, навів саме Зінченка.

"...Якось Італьяно показав мені відео виступу Зінченка в складі Манчестер Сіті, Тоді я собі подумав: "У мене не вийде робити таке на полі". Тогоріч моя Спеція провела чудовий сезон, ми вийшли до Серії А з командою, якої там ніколи не було..." — розповів Маркіца.

Андрій Лунін

Вже №1 і національної збірної України відіграв черговий надважливий матч у карколомній кар'єрі цього сезону. Лунін провів увесь поєдинок проти Барселони у межах Ла Ліги.

Від статистичних порталів Андрій отримав наступні оцінки. WhoScored виставив Луніну 6,4, SofaScore — 7,0. 

Не пройшли повз знаковий для Луніна матч і журналісти Marca. Ось що провідне іспанське видання написало про виступ українського футболіста.

"З Барселоною Лунін мав дебют у статусі суперзірки на домашньому "Сантьяго Бернабеу". Протягом гри ми навіть чули скандування саме на його адресу. Втім, тріумфальної прогулянки, якої він прагнув у Класико, не вийшло. У воротаря "вершкових" була дуже непроста ніч. В першу чергу, через те, що він не зміг завадити Барселоні забити перший м'яч із корнера.

Пізніше він ще й ледь не пропустив другий м’яч вже після іншого розіграшу з кутового прапорця, це могло статися від ближньої стійки. Але наприкінці гри Лунін знову отримав порцію аплодисментів від уболівальників Реала. Воротар здійснив два сейви, й саме тоді він зміг вбити останні надії Барселони досягти позитивного результату", — зазначили автори.

Днями ж Андрій потішив шанувальників новою світлиною зі своєю половинкою в соцмережах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Andrii_Lunin (@lunin_andrey)

Матч із Барселоною став для Луніна 28-м із початку сезону, в його активі 12 "сухих" ігор.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Евертон, попри моторошну травму Миколенка, обіграв Ліверпуль у дербі: результати матчів АПЛ Евертон, попри моторошну травму Миколенка, обіграв Ліверпуль у дербі: результати матчів АПЛ 19727
Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді 2664 2
Білодід завдяки ефектному кидку вийшла у чвертьфінал ЧЄ-2024 Білодід завдяки ефектному кидку вийшла у чвертьфінал ЧЄ-2024 7344 1
Білодід завоювала золото чемпіонату Європи Білодід завоювала золото чемпіонату Європи 3528 3
Михальчик здобув срібну нагороду на перегонах "24 години Ле-Мана" Михальчик здобув срібну нагороду на перегонах "24 години Ле-Мана" 3215
Верняєв став срібним призером чемпіонату Європи Верняєв став срібним призером чемпіонату Європи 4891 1
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 15539
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 360560
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 51531
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 14089
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30840 2
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 46672