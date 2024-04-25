Миколенко додав сивини Реброву, а в Луніна новий вражаючий статус: як там наші зіграли

Українці знову дивують за кордоном.

Джерело - Чемпіон.

Позаду чергові важкі матчі та важливі дні в чемпіонатах Західної Європи. А це означає, що українські футболісти вкотре доклали рук та ніг до звершень своїх команд. Про що ж варто говорити після нової порції таких поєдинків? Розбираємося в нашому традиційному огляді.

Анатолій Трубін

Воротар збірної України зіграв черговий повний поєдинок у складі лісабонської Бенфіки. Цього разу — в матчі 30-го туру чемпіонату португальської Примейри з Фаренсе. Команда Трубіна виїзний матч виграла з рахунком 3:1. Статистичні портали гру Анатолія оцінили наступним чином. SofaScore поставив Трубіну 6,8, WhoScored — 6,9.

Тим часом Анатолій порадував шанувальників цікавим постом в соцмережі. Схоже, серед видів спорту воротареві подобається не тільки футбол.

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Нагадаємо, що в нинішньому сезоні це 45-й матч для Трубіна в футболці "орлів" у всіх турнірах.

Віталій Миколенко

Основний лівий захисник збірної України напередодні зіграв у ліверпульському дербі в межах АПЛ. У матчі 29 туру Евертон переграв Ліверпуль (2:0). Віталій Миколенко вийшов із перших хвилин, проте на другу половину вже не з’явився. Як виявилося, через травму, яка може додати головного болю і наставнику головної команди країни Сергію Реброву.

Як же зіграв Віталій у ті 45 із лишком хвилин, які встиг провести на полі? SofaScore та Whoscored оцінили гру Миколенка балами 6,8 та 6,6 відповідно. Разом з тим, після матчу ексгравець київського Динамо отримав непогану пресу. Автори Liverpool Echo вважають, що Миколенко награв на 9 балів з 10, а також зазначили наступне.

"Він продовжив вражати в грі проти Салаха. Поки грав, змусив мовчати найбільш небезпечного футболіста Ліверпуля, проте наприкінці першої половини отримав пошкодження, а тому його замінили по перерві", — підкреслили журналісти.

Варто відзначити й проміжний успіх Миколенка, який домігся чергового визнання. Як виявилося, в тому ж WhoScored виступ Віталія в цьому сезоні оцінюється надзвичайно високо, а саме — балом 6,86. Такий показник — п'ятий серед усіх лівих беків найсильнішої ліги світу. Вище Миколенка лише такі футболісти, як Робертсон, Робінсон, Бьорн та Гвардіол.

Михайло Мудрик

Півзахисник Челсі з перших хвилин з'явився на полі в лондонському дербі в межах АПЛ. На 66 хвилині Михайло з поля пішов. Втім, на той момент долю матчу вже було вирішено, а за підсумками 90 хвилин команда Мудрика з’їла 5 голів, а у відповідь не забила жодного м'яча.

Спеціалізовані портали SofaScore та WhoScored гру Мудрика оцінили балами 6,3 та 6,0 відповідно. Автори видання Football London пішли далі. Михайло отримав жалюгідні 4 бали з 10 можливих та нищівну характеристику.

"Виглядав розгубленим футболістом. У фазі захисту не був помічником Кукурельї в протидії загрозам від Сака. На половині поля суперника мав немало простору, проте його не використовував. Важко сказати, що ж він дає своїй команді в таких матчах", — зазначили журналісти.

Ілля Забарний

Колишній захисник Динамо відіграв черговий матч за Борнмут. В межах 29-го туру АПЛ "вишні" протистояли Вулвергемптону, й суперника перемогли (1:0). Ілля провів на полі всі 90 із лишком хвилин. SofaScore та WhoScored щодо Забарного були єдиними — по 7,1 від обох сайтів.

Тим часом Забарний продовжує радувати шанувальників зворушливими світлинами з особистого життя в соцмережах.

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На рахунку Іллі 39 матчів із початку сезону та 1 гол.

Олександр Зінченко

Захисник Арсеналу Олександр Зінченко вищезгаданий тріумфальний для його Арсенала матч із Челсі починав на лаві запасних. Враховуючи, що це було вже втретє поспіль, для Олександра це — тривожний дзвіночок.

Зінченко з'явився на полі на 72-й хвилині. SofaScore та WhoScored його виступ оцінили балами 7,1 та 6,4 відповідно.

Після гри Зінченко привітав партнерів із перемогою, й поділився власним настроєм на кінцівку сезону.

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З початку сезону Олександр відіграв уже 34 матчі, забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.

Тим часом, виявляється, на Зінченка рівняються інші представники амплуа захисника в провідних першостях Європи. Гравець Фрозіноне Рікардо Маркіца в коментарі La Gazzetta dello Sport розповів не тільки про те, який вплив на його кар'єру мав Вінченцо Італьяно, а й за приклад футболіста, на якого рівняється, навів саме Зінченка.

"...Якось Італьяно показав мені відео виступу Зінченка в складі Манчестер Сіті, Тоді я собі подумав: "У мене не вийде робити таке на полі". Тогоріч моя Спеція провела чудовий сезон, ми вийшли до Серії А з командою, якої там ніколи не було..." — розповів Маркіца.

Андрій Лунін

Вже №1 і національної збірної України відіграв черговий надважливий матч у карколомній кар'єрі цього сезону. Лунін провів увесь поєдинок проти Барселони у межах Ла Ліги.

Від статистичних порталів Андрій отримав наступні оцінки. WhoScored виставив Луніну 6,4, SofaScore — 7,0.

Не пройшли повз знаковий для Луніна матч і журналісти Marca. Ось що провідне іспанське видання написало про виступ українського футболіста.

"З Барселоною Лунін мав дебют у статусі суперзірки на домашньому "Сантьяго Бернабеу". Протягом гри ми навіть чули скандування саме на його адресу. Втім, тріумфальної прогулянки, якої він прагнув у Класико, не вийшло. У воротаря "вершкових" була дуже непроста ніч. В першу чергу, через те, що він не зміг завадити Барселоні забити перший м'яч із корнера. Пізніше він ще й ледь не пропустив другий м’яч вже після іншого розіграшу з кутового прапорця, це могло статися від ближньої стійки. Але наприкінці гри Лунін знову отримав порцію аплодисментів від уболівальників Реала. Воротар здійснив два сейви, й саме тоді він зміг вбити останні надії Барселони досягти позитивного результату", — зазначили автори.

Днями ж Андрій потішив шанувальників новою світлиною зі своєю половинкою в соцмережах.

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Матч із Барселоною став для Луніна 28-м із початку сезону, в його активі 12 "сухих" ігор.

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