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Брайтон зіграє з Манчестер Сіті в перенесеному матчі АПЛ

Сьогодні 07:05 74 0
Брайтон зіграє з Манчестер Сіті в перенесеному матчі АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брайтон, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

У четвер, 25 квітня, відбудеться перенесений матч 29 туру Англійської-Прем'єр ліги (АПЛ) з футболу сезону-2023/24.

Претендент на чемпіонство Манчестер Сіті завітає у гості до Брайтона. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Дивитися поєдинок можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sport.

Наразі турнірну таблицю АПЛ очолює Арсенал, в них 77 балів. Другим йде Ліверпуль (74), який напередодні сенсаційно поступився Евертону в дербі. На третій сходинці — "містяни". Але у підопічних Жузепа Гвардіоли ще дві гри в запасі.

Нагадаємо, Манчестер Сіті вирвав перемогу над Челсі Мудрика та став першим фіналістом Кубку Англії.

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