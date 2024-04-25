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Монако не дозволив ПСЖ достроково стати чемпіоном: результати матчів Ліги 1

Сьогодні 00:07 296 0
Монако не дозволив ПСЖ достроково стати чемпіоном: результати матчів Ліги 1
#Чемпіонат Франції, Ліга 1

Джерело - Чемпіон.

У межах 30 туру французької Ліги 1 відбулися три матчі

ПСЖ здобув розгромну перемогу над Лор'яном. Поєдинок завершився з рахунком 1:4.

Монако мінімально переміг Лілль (1:0). Зазначимо, що цей результат не дозволив ПСЖ достроково оформити чемпіонство.

Також, Марсель розписав бойову нічию з Ніццою. Гра завершилась з рахунком 2:2.

Чемпіонат Франції — Ліга 1
30 тур, 21 квітня

Лор'ян — ПСЖ 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 19 Дембеле, 0:2 - 22 Мбаппе, 0:3 - 60 Дембеле, 1:3 - 73 Бамба, 1:4 - 90 Мбаппе

Монако — Лілль 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 61 Фофана

Марсель — Ніцца 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 13 Моффі, 1:1 - 31 Клосс, 2:1 - 56 Обамеянг (пен), 2:2 - 72 Бар

Нагадаємо, ПСЖ у більшості розгромив Барселону та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

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