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Рух став лауреатом премії УЄФА Grassroots Awards

Сьогодні 11:10 98 0
Рух став лауреатом премії УЄФА Grassroots Awards
#Рух, #УЄФА

Джерело - УЄФА.

Львівський Рух став бронзовим лауреатом щорічної премії УЄФА Grassroots Awards.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Зазначається, що українську команду обійшли словацький DAC 1904 та ірландський Богеміан, які посіли 1 та 2 місце відповідно.

Grassroots Awards — це премія, яку дають клубам або проєктам за розвиток футболу в Європі. Національні футбольні асоціації висувають кандидатів, після чого Комітет розвитку та технічної допомоги УЄФА обирає переможців.

Нагадаємо, у межах 25 туру Української Прем'єр-ліги Рух зіграв унічию з ужгородським Минаєм. Наразі клуб знаходиться на 5 сходинці в турнірній таблиці.

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