Зміни в команді Мудрика: Почеттіно загрожує звільнення

Джерело - The Telegraph.

Головного тренера Челсі Маурісіо Почеттіно можуть звільнити після закінчення сезону, якщо команда не зможе вийти в єврокубки.

Про це повідомляє The Telegraph.

Наразі в керівництва клубу немає остаточного рішення стосовно майбутнього аргентинського спеціаліста, незважаючи на виліт з Кубку Англії від Манчестер Сіті та розгромну поразку від Арсенала.

Проте зазначається, що є кілька іменитих наставників, які готові очолити Челсі.

Нагадаємо, у перенесеному матчі 29 туру Англійської Прем'єр-ліги підопічні Почеттіно на виїзді поступились Арсеналу. Після поєдинку Маурісіо заявив, що його підопічні не заслуговуватимуть потрапити в єврокубки, якщо гратимуть так, як проти "канонірів".