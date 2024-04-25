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Срна — про лайк під ганебним постом Кафу: Всі знають, що в мене українська душа, що я цих пі****в не підтримую

Сьогодні 12:26 154 0
Срна — про лайк під ганебним постом Кафу: Всі знають, що в мене українська душа, що я цих пі****в не підтримую
#Кафу, #Дарійо Срна

Джерело - KDK.

Легенда Шахтаря Дарійо Срна розповів, що він випадково поставив лайк під ганебним постом ексгравця збірної Бразилії Кафу, в якому той розхвалив російський спортивний канал "Матч ТВ".

Відповідну заяву колишній футболіст зробив на ютуб-каналі "KDK".

"Я це приймаю, як помилку. Кафу мені писав в інстаграмі, десь пів року тому, щодо його сина. Я почав стежити за ним. Я не знав, що він у Росії. Я взагалі не міг уявити, щоб Кафу та Росія.

Ну я лайкнув, знаєте, там прапори маленькі, навіть не помітив. Може там Словенія, плюс-мінус кольори однакові, просто йдуть в іншому порядку. Я лайкнув, а журналісти зробили з цього таке. Воно години 3 простояло. Але всі знають, що в мене українська душа, що я цих пі****в не підтримую", — сказав хорват.

Нагадаємо, нещодавно футболіста "гірників" Хусрава Тоірова  оштрафували на місячну зарплату через лайк під постом про перемогу збірної Росії над Сербією в товариському матчі. Восени минулого року він відкрито підтримав Палестину.

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