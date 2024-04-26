Анчелотті пообіцяв дати 19-річному півзахиснику більше ігрового часу

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив, що 19-річний півзахисник команди Арда Гюлер отримає більше ігрових хвилин на футбольному полі.

Про це італійський фахівець розповів напередодні матчу 33 туру іспанської Ла Ліги проти Сосьєдада.

"Арда Гюлер почувається добре і він готовий, він заслуговує на можливість та шанс грати. Він може незабаром знову вийти на поле, я дам Арді хвилини", — сказав Анчелотті.

⚪️🇹🇷 Ancelotti: "Arda Güler feels good and he's ready, he deserves opportunities and chances to play".



"He could be on the pitch again soon, I will give Arda minutes". pic.twitter.com/6HGNHqkHta — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 26, 2024

Поєдинок Реал Сосьєдад — Реал Мадрид відбудеться в п’ятницю, 26 квітня. Початок — о 22:00 за київським часом. Дивитися гру можна на медіасервісі MEGOGO.

Раніше стало відомо, що Андрій Лунін не зіграє в основному складі "вершкових" у наступній зустрічі. Також повідомляли, що Джуд Беллінгем та Родріго можуть пропустити гру.

Напередодні Реал переміг в Ель Класико Барселону. Також мадридці виграли серію післяматчевих пенальті в межах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.