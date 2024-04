Анчелотті пообіцяв дати 19-річному півзахиснику більше ігрового часу

Головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив, що 19-річний півзахисник команди Арда Гюлер отримає більше ігрових хвилин на футбольному полі.

Про це італійський фахівець розповів напередодні матчу 33 туру іспанської Ла Ліги проти Сосьєдада.

⚪️🇹🇷 Ancelotti: "Arda Güler feels good and he's ready, he deserves opportunities and chances to play".



"He could be on the pitch again soon, I will give Arda minutes". pic.twitter.com/6HGNHqkHta