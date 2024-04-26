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Анчелотті пообіцяв дати 19-річному півзахиснику більше ігрового часу

Сьогодні 09:50 102 0
Анчелотті пообіцяв дати 19-річному півзахиснику більше ігрового часу
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Реал Сосьєдад, #Карло Анчелотті, #Арда Гюлер

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив, що 19-річний півзахисник команди Арда Гюлер отримає більше ігрових хвилин на футбольному полі.

Про це італійський фахівець розповів напередодні матчу 33 туру іспанської Ла Ліги проти Сосьєдада.

"Арда Гюлер почувається добре і він готовий, він заслуговує на можливість та шанс грати. Він може незабаром знову вийти на поле, я дам Арді хвилини", — сказав Анчелотті.

Поєдинок Реал Сосьєдад — Реал Мадрид відбудеться в п’ятницю, 26 квітня. Початок — о 22:00 за київським часом. Дивитися гру можна на медіасервісі MEGOGO.

Раніше стало відомо, що Андрій Лунін не зіграє в основному складі "вершкових" у наступній зустрічі. Також повідомляли, що Джуд Беллінгем та Родріго можуть пропустити гру.

Напередодні Реал переміг в Ель Класико Барселону. Також мадридці виграли серію післяматчевих пенальті в межах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

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