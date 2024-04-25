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Бостон переміг Торонто, Лос-Анджелес в овертаймі дотиснув Едмонтон: результати матчів плей-оф НХЛ

Сьогодні 09:11 80 0
Бостон переміг Торонто, Лос-Анджелес в овертаймі дотиснув Едмонтон: результати матчів плей-оф НХЛ
#NBA

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 25 квітня в Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися три гри першого раунду плей-оф.

Зокрема, Лос-Анджелес в овертаймі дотиснув Едмонтон і зрівняв рахунок у серії, а Бостон впевнено переміг Торонто і вийшов уперед.

НХЛ — Перший раунд плей-оф
25 квітня
Торонто — Бостон 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Рахунок у серії — 1:2

Наступна гра відбудеться 28 квітня в Торонто.

Даллас — Вегас 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Рахунок у серії — 0:2

Наступна гра відбудеться 28 квітня у Вегасі.

Едмонтон — Лос-Анджелес 4:5 (1:3, 2:0, 1:1, 0:1)
Рахунок у серії — 1:1

Наступна гра відбудеться 27 квітня в Лос-Анджелесі.

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