Аталанта стала другим фіналістом Кубку Італії

Джерело - Чемпіон.
У матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубку Італії Аталанта розгромила Фіорентину та стала другим фіналістом турніру.
Поєдинок завершився з рахунком 4:1. Переважну частину другого тайму команда з Бергамо провела в більшості. Аталанті вдалось вирішити долю матчу лише наприкінці матчу, забивши два голи в компенсований час.
Особливої уваги заслуговує феноменальний гол боковими ножицями нападника бергамасків Джанлуки Скамакки, який зрівняв рахунок у двоматчевому протистоянні.
Перша зустріч команд завершилася перемогою "фіалок" із рахунком 1:0. Проте, за сумою двох поєдинків саме підопічні Джан П'єро Гасперіні пройшли до фіналу.
Аталанта — Фіорентина 4:1 (1:0)
Голи: 8 Копмейнерс, 75 Скамакка, 90+5 Лукман, 90+8 Пашалич – 68 Кварта
Вилучення: 63 Міленкович (Фіорентина)
У фіналі Кубку Італії-2023/24 Аталанта зіграє з Ювентусом, який за підсумками двох зустрічей пройшов Лаціо (2:0, 1:2).
Вирішальний матч турніру заплановано на 15 травня.