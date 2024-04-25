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Аталанта стала другим фіналістом Кубку Італії

Сьогодні 00:19 81 0
Аталанта стала другим фіналістом Кубку Італії
Фото: ФК Аталанта
#Аталанта, #Кубок Італії, #Фіорентина

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубку Італії Аталанта розгромила Фіорентину та стала другим фіналістом турніру.

Поєдинок завершився з рахунком 4:1. Переважну частину другого тайму команда з Бергамо провела в більшості. Аталанті вдалось вирішити долю матчу лише наприкінці матчу, забивши два голи в компенсований час.

Особливої уваги заслуговує феноменальний гол боковими ножицями нападника бергамасків Джанлуки Скамакки, який зрівняв рахунок у двоматчевому протистоянні.

Перша зустріч команд завершилася перемогою "фіалок" із рахунком 1:0. Проте, за сумою двох поєдинків саме підопічні Джан П'єро Гасперіні пройшли до фіналу.

Кубок Італії 
1/2 фіналу, матч-відповідь
25 квітня

Аталанта  Фіорентина 4:1 (1:0)

Голи: 8 Копмейнерс, 75 Скамакка, 90+5 Лукман, 90+8 Пашалич – 68 Кварта

Вилучення: 63 Міленкович (Фіорентина)

У фіналі Кубку Італії-2023/24 Аталанта зіграє з Ювентусом, який за підсумками двох зустрічей пройшов Лаціо (2:0, 1:2).

Вирішальний матч турніру заплановано на 15 травня.

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