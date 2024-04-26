Колишній тренер Шахтаря Фонсека може змінити клуб у французькій Лізі 1

Марсель зацікавлений у запрошенні головного тренера Лілля Паулу Фонсеки, який працював у Шахтарі.

Про це повідомляє L'Équipe.

У португальського наставника завершується контракт улітку і Олімпік має намір підписати контракт із фахівцем. Фонсека є улюбленою кандидатурою в керівництві Марселя.

Раніше зазначалося про інтерес до Паулу з боку англійських клубів. Зокрема, в підписанні контракту з португальцем зацікавлені Вест Гем та Ліверпуль.

Після 30 турів французької Ліги 1 Лілль під керівництвом Фонсеки посідає 4 місце в турнірній таблиці, маючи 52 очки. Відставання від другого Монако складає 6 залікових пунктів.

Напередодні Фонсека запросив українських біженців з Харкова на матч проти Страсбура в чемпіонаті Франції.