Колишній тренер Шахтаря Фонсека може змінити клуб у французькій Лізі 1

Джерело - L'Équipe.
Марсель зацікавлений у запрошенні головного тренера Лілля Паулу Фонсеки, який працював у Шахтарі.
Про це повідомляє L'Équipe.
У португальського наставника завершується контракт улітку і Олімпік має намір підписати контракт із фахівцем. Фонсека є улюбленою кандидатурою в керівництві Марселя.
Раніше зазначалося про інтерес до Паулу з боку англійських клубів. Зокрема, в підписанні контракту з португальцем зацікавлені Вест Гем та Ліверпуль.
Після 30 турів французької Ліги 1 Лілль під керівництвом Фонсеки посідає 4 місце в турнірній таблиці, маючи 52 очки. Відставання від другого Монако складає 6 залікових пунктів.
Напередодні Фонсека запросив українських біженців з Харкова на матч проти Страсбура в чемпіонаті Франції.