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Колишній тренер Шахтаря Фонсека може змінити клуб у французькій Лізі 1

Сьогодні 08:49 72 0
Колишній тренер Шахтаря Фонсека може змінити клуб у французькій Лізі 1
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Лілль, #Марсель, #Паулу Фонсека

Джерело - L'Équipe.

Марсель зацікавлений у запрошенні головного тренера Лілля Паулу Фонсеки, який працював у Шахтарі.

Про це повідомляє L'Équipe.

У португальського наставника завершується контракт улітку і Олімпік має намір підписати контракт із фахівцем. Фонсека є улюбленою кандидатурою в керівництві Марселя.

Раніше зазначалося про інтерес до Паулу з боку англійських клубів. Зокрема, в підписанні контракту з португальцем зацікавлені Вест Гем та Ліверпуль.

Після 30 турів французької Ліги 1 Лілль під керівництвом Фонсеки посідає 4 місце в турнірній таблиці, маючи 52 очки. Відставання від другого Монако складає 6 залікових пунктів.

Напередодні Фонсека запросив українських біженців з Харкова на матч проти Страсбура в чемпіонаті Франції.

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