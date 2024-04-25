Ювентус знайшов потенційного наступника Щенсного

Джерело - Твіттер Ніколо Скіри.

Ювентус розпочав переговори з Монцою щодо підписання воротаря Мікеле Ді Грегоріо.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією інсайдера, спортивні директори клубів Крістіано Джунтолі (Ювентус) та Адріано Галліані (Монца) вже провели перший раунд переговорів. Відомо, що Монца хоче отримати за свого голкіпера 20 мільйонів євро, але може погодитися і на 15 мільйонів, якщо будуть прописані бонуси або Ювентус запропонує включити в угоду свого гравця.

Цього сезону Ді Грегоріо є одним із найкращих воротарів Серії А. 26-річному воротарю вдалося зберегти свої ворота "сухими" аж у 12 матчах. Зазначимо, що за Монцу Мікеле виступає ще з 2020 року.

Нагадаємо, нещодавно італійське видання опублікувало інсайд про майбутнє основного воротаря туринців Войцеха Щенсного. Повідомлялося, що поляк хоче завершити кар’єру в Ювентусі, але гравець та клуб поки не дійшли згоди щодо продовження співпраці.