Ця історія може бути в індивідуальному спорті, — Срна розповів про свій допінг-скандал

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст Шахтаря Дарйо Срна вважає, що допінг не може працювати у футболі.

Такою думкою спортивний директор "гірників" поділився в інтерв'ю KDK, відповідаючи на питання про допінг скандал, який стався з хорватом у 2017 році.

"На жаль, закон допінгу в футболі такий, що завжди відповідає сам футболіст. Я підписав документ разом з людьми, які брали участь у цій помилці, що не буду ніколи розповідати. Я не така людина, яка буде звинувачувати когось іншого.

Моя провина, тому що я сам прийняв цей препарат. Те, що мені дали, — це я не просив, вони мені самі дали. Я пішов з чіткими підписами всіх цих людей у ВАДА — і отримав 8 місяців. Я взагалі не вірю в допінг у футболі. Ця історія може бути в індивідуальному спорті. Немає таблетки, яку я прийняв би — і обіграв 8 чоловік та забив гол.

Дуже багато футболістів сьогодні та спортсменів взагалі попадаються на допінгу. Воно постійно міняється, щось там приймаєш, не приймаєш. Мій препарат був дуже простий. До цього пів року він не був у списку препаратів. Ні, це не була підстава. Це дуже близькі люди були мені. Не можу сказати, що некомпетентність. Просто не концентрація. Не до кінця все подивилися", — сказав Срна.

Нагадаємо, що у вересні 2017 року колишній футболіст Шахтаря зізнався, що в нього виявили заборонений препарат. У лютому 2018-го Національний антидопінговий центр України дискваліфікував Срну до 22 серпня. Влітку він підписав контракт із Кальярі, а через рік Дарйо завершив професійну кар'єру.