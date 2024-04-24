Скандальна перемога Шахтаря та впевнений успіх Динамо: підсумки 25 туру УПЛ

Зіграні чергові 8 матчів у вищому дивізіоні України.

Джерело - Чемпіон.

25 ігрове коло УПЛ подарувало 20 забитих м'ячів та різні за своїми сценаріями матчі — мова про 4 "верхові" й таку ж кількість "низових" зустрічей. Потроху вимальовується картина боротьби за золото, проглядається й сценарій подій у зоні єврокубків та у підвалі таблиці. На що ж варто звернути увагу?

Подія туру

Київське Динамо впевнено перемогло житомирське Полісся (3:0). Перемога над "вовками" стала для "біло-синіх" вже 8-ю навесні. Проте саме вікторія над клубом Генадія Буткевича є й найбільш упевненою та показовою з точки зору якості гри колективу Олександра Шовковського.

Чи не вперше в другій частині сезону київська команда була показово переконливою протягом усіх 90 хвилин, а не на конкретних відрізках матчу. Втім, враховуючи відставання від Шахтаря в 4 бали, для Динамо все тільки починається.

Матч туру

Шахтар мінімально (2:1) переграв Зорю в матчі з 3 голами. Матч тримав у напрузі з першої до останньої хвилини, а луганська команда, незважаючи на неможливість задіяти кілька провідних футболістів, провела сильний матч, і вела в рахунку.

Втім, гра не була позбавлена присмаку скандальності, про що по закінченні зустрічі заявив наставник Зорі Юрій Коваль. Варто зазначити, що Шахтар переміг Зорю вдруге за короткий проміжок часу, й удруге в таборі луганців були претензії до суддівства.

Гравець туру

Владислав Ванат поповнив свій гольовий актив черговими результативними діями. В матчі з Поліссям на рахунку нападника гол та асист.

Відтак, Ванат продовжує утримувати першість у перегонах бомбардирів УПЛ. Владислав забив 12 м’ячів, також на рахунку футболіста 10 гольових передач.

Антигерой туру

Мігель Кампос став одним із зимових новачків Олександрії. За цей час португальський захисник провів уже 8 матчів та віддав одну гольову передачу. Однак набагато більше Кампос запам'ятався необов'язковими помилками, а інколи й відверто безглуздими діями у межах виконання своїх безпосередніх обов'язків.

Цього разу Кампос провалив гру проти ЛНЗ. Разом з тим, практика показує, що Руслан Ротань бачить у піренейці гравця стартового складу й хиби Мігелю пробачає.

Наслідки туру

Боротьба за 4 сходинку загострюється. 1 перемога Дніпра-1 в 6 матчах, успіхи Руха в останніх турах та "воскресіння" Полісся, яке взяло 2 вікторії в 3 попередніх іграх, дозволяють сподіватися на "вогняну" кінцівку чемпіонату щонайменше в сенсі боротьби за точно прохідну позицію до єврокубка.

Враховуючи ж кадрову ситуації в таборі "дніпрян", середній вік "жовто-чорних" та нестабільність "вовків", надати перевагу будь-кому з трьох претендентів на "хлібне" місце в таблиці важкувато.

Команда туру

Минай знову нагадав, що команда Желько Любеновича здатна неприємно здивувати будь-якого опонента. Цього разу від добре організованого колективу сербського наставника постраждав амбіційний Рух.

Львівська команда втратила залікові бали (1:1) в матчі з борцем за виживання, й стверджувати, що підсумкові одинички на табло стали несправедливим підсумком перебігу подій на полі, не варто. Ба, навіть більше — подекуди здавалося, що закарпатці от-от доведуть своє право на перемогу в грі. Минай усе ще на дні таблиці, але приреченими "лиси" точно не виглядають.

Сенсація туру

ЛНЗ Олега Дулуба обіграв Олександрію Руслана Ротаня на полі суперника. І перед початком туру "агрономи" перебували в таблиці нижче, проте з початку другої частини сезону олександрійці зарекомендували себе колективом, який за якістю гри має потенціал претендента на єврокубки.

Сценарій гри на "Ніці" став прикладом класичного й неписаного закону футболу "порядок б'є клас". Черкасці ідеально використали помилки суперника, який не втомлювався тиснути протягом більшої частини матчу. ЛНЗ вже 7-й. Чи міг хтось уявити такий перебіг подій перед стартом сезону?

Цифра туру

Олег Кожушко проводить найкращий сезон у кар'єрі. Нападник Кривбаса забив уже 8 м'ячів у сезоні, та є найкращим бомбардиром свого клубу. В матчі з Чорноморцем 26-річний форвард не забив, але цю гру запам’ятає.

Гра з одеситами стала для Кожушка 100 матчем в УПЛ. За Дніпро Кожушко зіграв 14 ігор, в складі Колоса провів 22 зустрічі, за Олександрію вийшов на поле 41 раз, а за Кривбас відіграв 23 поєдинок. Загалом у Олега 11 голів у вищій лізі України.

Тренер туру

Юрій Вернидуб продовжує змагатися за найвищі позиції в таблиці чемпіонату України. Цього разу Кривбас не просто записав у свій актив 3 бали, а й здобув вольову перемогу в Одесі, перегравши Чорноморець 2:1.

Звитяга в портовому місті на півдні України з командою Романа Григорчука — вагоме досягнення не тільки для нинішнього Кривбаса. Отже, Кривбас зміцнив позиції в боротьбі за місце в трійці найкращих команд УПЛ за підсумками сезону.

Гол туру

Руслан Черненко провів 27 матчів у всіх турнірах із початку сезону. В його активі 4 забиті м'ячі та 2 результативні передачі. Та саме гол півзахисника Оболоні в ворота Металіста 1925 став не просто нагадуванням, що в Руслана гарматний, а головне — точний удар, а й став тим взяттям воріт, яке претендує не звання найкращого голу не тільки туру — всього сезону!

Постріл Черненка далеко з-за меж штрафного майданчика запам'ятається вболівальникам надовго. На жаль для вболівальників Оболоні, "пивовари" знову не перемогли (1:1). Останню вікторію кияни здобули в матчі з Поліссям усередині березня, й із того часу провели 5 ігор (+0=3-2).

Цитата туру

Півзахисник Металіста 1925 Владлен Юрченко в інтерв’ю Sportarena пояснив, чому його команда ніяк не може перервати серію неудач. Клуб із Харкова не може перемогти протягом уже 13 матчів у вищій лізі України.

"Вже на початку гри ми пропустили гол. Черненко пробив здалеку о дев'ятці. Таке почуття, що нам залітають усі удари в площину воріт, звідки б вони не наносилися. Потім гості мали ще шанси на поле виконання стандартних положень. Але ми перетерпіли. Коли ми виграємо? Не можу сказати, що ця серія на нас давить. Ми дуже хочемо виграти. Від гри до гри додаємо. Ми розуміємо, що часу до закінчення сезону мало, але сподіваємось на швидкі перемоги. Якщо порівнювати якість гри команди у березні і зараз, коли Металіст 1925 став сильніше грати? Вважаю, що набагато сильніше ми грали. З кожним матчем ми додаємо", — зазначив Юрченко. Фото ФК Динамо, ФК Шахтар, ФК Рух, ФК Олександрія

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