У Києві відбувся Матч Пам'яті, присвячений загиблим на війні уболівальникам

Динамо спільно з «Трибуною Героїв» провели Матч Памʼяті на честь загиблих фанатів столичного клубу.

Джерело - Чемпіон.

Поєдинок 25-го туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) Динамо – Полісся запам'ятався не тільки перевагою "біло-синіх" у грі та на табло, але й важливим суспільним заходом. ФК "Динамо" і фонд "Трибуна Героїв" вирішили присвятити цю гру пам’яті полеглих у бою активних уболівальників київського клубу.

Шанувальники футболу протистоять загарбникам української землі з перших днів вторгнення росіян у 2014 році. На превеликий жаль, спільнота ультрас несе непоправні втрати на війні найбільше. На матч киян із житомирцями організатори запросили родини полеглих героїв.

За словами співзасновника фонду "Трибуна Героїв" Дмитра Кукурудзи, з війни не повернулися вже 250 фанатів, і 47 з них — представники ультрас Динамо.

То ж природно, що маленькі українці з родин полеглих воїнів перед матчем супроводжували на поле обидві команди. Перший символічний удар по м’ячу в грі належить дітям з родин представників ультрас найбільш титулованого клубу країни — 8-річному Саві та 9-річній Анастасії, батьки яких — Максима Яловцов та Руслан Куруляк — віддали найдорожче за Україну.

Максим Яловцов (позивний "Регбіст") був легендарним учасником ультрас-руху "Динамо" й одним з лідерів колективу "Capitals", також широкому загалу відомий як громадський діяч та тренер. Свій останній бій Максим прийняв на Запорізькому напрямку 21 вересня 2022 року в тилу ворога.

Руслан Куруляк (позивний "Обломов") — житомирець, фанат клубу зі свого рідного міста Полісся та Динамо, воював на східному напрямку ще з 2014 року. Руслан зустрів смерть 24 січня 2023 року, виконуючи бойове завдання в тилу росіян на Херсонщині.

Директор департаменту по роботі з вболівальниками "Динамо" Ярослав Гончар вважає, що подібні акції надзвичайно важливі та потрібні в наш час усім — і дітям, і дорослим, і тим, хто на війні, і для тих, хто працює на перемогу в умовах відносного миру. На думку Гончара, так суспільство розуміє нагальність теми підтримки родин та вшанування полеглих героїв.

Серед тих, хто відвідав "Матч Пам'яті", був і батько полеглого ультрас Динамо Сергія Павліченка Дмитро. За його словами, цей захід — дійсно значуща акція, адже важливо пам'ятати не тільки про Сергія, а й про всіх його побратимів.

Фонд "Трибуна Героїв" планує ще не одну таку гру — подібні матчі мають стати традиційним нагадуванням суспільству про тих, завдяки кому переважна більшість українців мають змогу жити власним життям, уникнувши окупації.

Вічна слава та памʼять Героям, полеглим у боях за незалежність України!

Підтримати родини загиблих ультрас усіх українських клубів можна за наступним посиланням — https://www.standsofheroes.com/rekviziti

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