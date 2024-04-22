Головне
Шахтар вирвав вольову перемогу над Зорею завдяки двом пізнім голам у 25 турі УПЛ
Сьогодні 19:55 3845 1
Олімпіакос U-19 розгромив Мілан у фіналі Юнацької ліги УЄФА
Сьогодні 21:31 138
У Києві відбувся Матч Пам'яті, присвячений загиблим на війні уболівальникам
Сьогодні 21:21 173
Рейтинг HLTV: NAVI залишаються на 2 місці, Monte піднялися на одну позицію
Сьогодні 21:04 10013
Оболонь розписала мирову з Металістом 1925 у 25 турі УПЛ
Сьогодні 17:25 1771
Визначився календар матчів юнацької збірної України на Євро-2024
Сьогодні 16:51 262
Костюк заробила п'ятизначну суму за виступ на турнірі в Штутгарті
Сьогодні 15:59 895
Рух зіграв унічию з Минаєм у 25 турі УПЛ
Сьогодні 14:54 2409
Найкращий рік у кар'єрі Костюк: чого не вистачає для здобуття престижних титулів?
Сьогодні 13:07 1365
118 нагород завоювала збірна України на ЧЄ з таеквон-до І.Т.Ф.
Сьогодні 12:36 253
Блоги
У Києві відбувся Матч Пам'яті, присвячений загиблим на війні уболівальникам
У Києві відбувся Матч Пам'яті, присвячений загиблим на війні уболівальникам Максим Салівон
Сьогодні 21:21 167
Найкращий рік у кар'єрі Костюк: чого не вистачає для здобуття престижних титулів?
Найкращий рік у кар'єрі Костюк: чого не вистачає для здобуття престижних титулів? Андрій Зуєв
Сьогодні 13:07 1360
5 причин успіху: як молодь Руха грає найкращий сезон в історії та має вийти в єврокубки
5 причин успіху: як молодь Руха грає найкращий сезон в історії та має вийти в єврокубки Дмитро Климчук
Вчора 21:29 662
"Дякую, слава Україні!" — Костюк зворушливо звернулась до трибун після програного фіналу Штутгарта
"Дякую, слава Україні!" — Костюк зворушливо звернулась до трибун після програного фіналу Штутгарта Андрій Дунець
Вчора 16:29 701
"Неймовірно!" — Костюк фантастичними захисними діями на тай-брейку приголомшила офіційний акаунт турніру в Штутгарті
"Неймовірно!" — Костюк фантастичними захисними діями на тай-брейку приголомшила офіційний акаунт турніру в Штутгарті Андрій Дунець
20.04.2024 21:12 1545 1
Перемоги Костюк і Калініної — неймовірні емоції для українських уболівальників
Перемоги Костюк і Калініної — неймовірні емоції для українських уболівальників Андрій Зуєв
20.04.2024 12:44 1560
Епопея Луніна
Епопея Луніна Соломія Романчук
19.04.2024 17:11 699
Українська альпіністка втретє підніметься на Еверест і "занесе" туди автора донату для ЗСУ
Українська альпіністка втретє підніметься на Еверест і "занесе" туди автора донату для ЗСУ Андрій Твердохліб
19.04.2024 12:25 7156
Ягр став найстаршим хокеїстом, який зіграв у професійній лізі
Ягр став найстаршим хокеїстом, який зіграв у професійній лізі Олег Сагайдак
19.04.2024 07:58 1043
Матвій Бідний: "Нейтральність" росіян – це максимум, якого можна досягти сьогодні
Матвій Бідний: "Нейтральність" росіян – це максимум, якого можна досягти сьогодні Віталій Ткачук
19.04.2024 06:58 18003 6
Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива
Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива Андрій Твердохліб
18.04.2024 16:11 5690
Карпати – Інгулець: в очікуванні битви лідерів Першої ліги
Карпати – Інгулець: в очікуванні битви лідерів Першої ліги Віктор Слюсаренко
18.04.2024 08:00 1043
Олександр Красюк: "Українські боксери мають позбутися синдрому Роккі Бальбоа"
Олександр Красюк: "Українські боксери мають позбутися синдрому Роккі Бальбоа" Максим Розенко
18.04.2024 06:30 25633
Лунін став героєм матчу МанСіті — Реал: відео блискучих сейвів українського воротаря
Лунін став героєм матчу МанСіті — Реал: відео блискучих сейвів українського воротаря Андрій Дунець
18.04.2024 02:36 6623
На Світоліну чекають надскладні два місяці: першій ракетці України треба захищати низку рейтингових очок
На Світоліну чекають надскладні два місяці: першій ракетці України треба захищати низку рейтингових очок Андрій Зуєв
17.04.2024 15:39 2561
"Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка
"Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка Максим Розенко
17.04.2024 13:09 30718
Повернення "Короля ґрунту": Надаль зіграв на своєму улюбленому покритті вперше за майже 2 роки
Повернення "Короля ґрунту": Надаль зіграв на своєму улюбленому покритті вперше за майже 2 роки Андрій Дунець
16.04.2024 19:36 876
Інтрига найвищого ступеня: 4 питання перед матчами-відповідями 1/4 фіналу ЛЧ
Інтрига найвищого ступеня: 4 питання перед матчами-відповідями 1/4 фіналу ЛЧ Максим Салівон
16.04.2024 13:08 955
Усик підтримав відомого ветерана, якого врятували на Донеччині
Усик підтримав відомого ветерана, якого врятували на Донеччині Максим Розенко
15.04.2024 19:16 962
Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі
Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі Максим Розенко
15.04.2024 16:38 13277
Прямі трансляції

У Києві відбувся Матч Пам'яті, присвячений загиблим на війні уболівальникам

Динамо спільно з «Трибуною Героїв» провели Матч Памʼяті на честь загиблих фанатів столичного клубу.
Сьогодні 21:21 Максим Салівон 173 0
У Києві відбувся Матч Пам'яті, присвячений загиблим на війні уболівальникам
#війна, #Динамо Київ, #Полісся, #ультрас, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Поєдинок 25-го туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) Динамо – Полісся запам'ятався не тільки перевагою "біло-синіх" у грі та на табло, але й важливим суспільним заходом. ФК "Динамо" і фонд "Трибуна Героїв" вирішили присвятити цю гру пам’яті полеглих у бою активних уболівальників київського клубу. 

Шанувальники футболу протистоять загарбникам української землі з перших днів вторгнення росіян у 2014 році. На превеликий жаль, спільнота ультрас несе непоправні втрати на війні найбільше. На матч киян із житомирцями організатори запросили родини полеглих героїв.

За словами співзасновника фонду "Трибуна Героїв" Дмитра Кукурудзи, з війни не повернулися вже 250 фанатів, і 47 з них — представники ультрас Динамо. 

То ж природно, що маленькі українці з родин полеглих воїнів перед матчем супроводжували на поле обидві команди. Перший символічний удар по м’ячу в грі належить дітям з родин представників ультрас найбільш титулованого клубу країни — 8-річному Саві та 9-річній Анастасії, батьки яких — Максима Яловцов та Руслан Куруляк — віддали найдорожче за Україну.

Максим Яловцов (позивний "Регбіст") був легендарним учасником ультрас-руху "Динамо" й одним з лідерів колективу "Capitals", також широкому загалу відомий як громадський діяч та тренер. Свій останній бій Максим прийняв на Запорізькому напрямку 21 вересня 2022 року в тилу ворога.

Руслан Куруляк (позивний "Обломов") — житомирець, фанат клубу зі свого рідного міста Полісся та Динамо, воював на східному напрямку ще з 2014 року. Руслан зустрів смерть 24 січня 2023 року, виконуючи бойове завдання в тилу росіян на Херсонщині.

Директор департаменту по роботі з вболівальниками "Динамо" Ярослав Гончар вважає, що подібні акції надзвичайно важливі та потрібні в наш час усім — і дітям, і дорослим, і тим, хто на війні, і для тих, хто працює на перемогу в умовах відносного миру. На думку Гончара, так суспільство розуміє нагальність теми підтримки родин та вшанування полеглих героїв. 

Серед тих, хто відвідав "Матч Пам'яті", був і батько полеглого ультрас Динамо Сергія Павліченка Дмитро. За його словами, цей захід — дійсно значуща акція, адже важливо пам'ятати не тільки про Сергія, а й про всіх його побратимів.

Фонд "Трибуна Героїв" планує ще не одну таку гру — подібні матчі мають стати традиційним нагадуванням суспільству про тих, завдяки кому переважна більшість українців мають змогу жити власним життям, уникнувши окупації. 

Вічна слава та памʼять Героям, полеглим у боях за незалежність України!

Підтримати родини загиблих ультрас усіх українських клубів можна за наступним посиланням — https://www.standsofheroes.com/rekviziti

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг HLTV: NAVI залишаються на 2 місці, Monte піднялися на одну позицію Рейтинг HLTV: NAVI залишаються на 2 місці, Monte піднялися на одну позицію 10013
Шахтар вирвав вольову перемогу над Зорею завдяки двом пізнім голам у 25 турі УПЛ Шахтар вирвав вольову перемогу над Зорею завдяки двом пізнім голам у 25 турі УПЛ 3845 1
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд, але Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд, але Світоліна залишилась першою ракеткою України 399809 13
Реал, попри помилку Луніна на старті, здобув видовищну вольову перемогу в Ель Класіко: результати матчів Ла Ліги Реал, попри помилку Луніна на старті, здобув видовищну вольову перемогу в Ель Класіко: результати матчів Ла Ліги 18063 1
17-річний Гукеш — наймолодший в історії претендент на чемпіонську корону 17-річний Гукеш — наймолодший в історії претендент на чемпіонську корону 10838
Рейтинг ATP: Урсу встановив особистий рекорд Рейтинг ATP: Урсу встановив особистий рекорд 99879
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 61871
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 108927
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 167185 1
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 21776 1
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 7004 2
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 12033