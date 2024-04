Увечері п'ятниці, 19 квітня, перед українськими тенісними вболівальниками постала складна дилема: який матч дивитися – Костюк - Ґофф чи Калініна - Андрєєва. У кожному протистоянні була своя інтрига та емоційна напруга. І обидва поєдинки виправдали найсміливіші очікування.

Калініна зустрічалася з Міррою Андреєвою у чвертьфіналі турніру WTA 500 в Руані. До цього українка доволі впевнено пройшла 34-літню француженку Алізе Корне та 30-річну італійку Мартіну Тревізан. Після досвідчених суперниць сітка звела Ангеліну з тінейджеркою, що посідає в рейтингу WTA 43-тю позицію.

В Руані росіянка досить вдало поверталася після травми й місячного відпочинку. І на початку гри здалося, що в неї вистачить сил для перемоги над Калініною, адже в перших двох геймах Андрєєва виглядала впевнено. Однак, як виявилося, Ангеліні просто була необхідна невеличка "розкачка".

Не будемо описувати весь поєдинок. Слід лише зазначити, як майстерно наша спортсменка виконувала переводи м'яча, граючи на задній лінії. А декілька вдалих комбінацій "укорочений-свічка" лише додали суперниці відчаю, а глядачам – справжню естетичну насолоду.

Для встановлення підсумкового рахунку — 6:4, 7:5 — Ангеліні знадобилося трохи більш як півтори години.

Цьогорічний турнір WTA 500 у Штутгарті вже точно надовго запам'ятається самій Марті. Три проведених поєдинки – три неймовірно закручені трисетові інтриги. В 1/8 фіналу проти сьомої ракетки світу китаянки Цінь Вен Джен українка відіграла п'ять матчболів, реалізувавши свій другий на прийомі.

У третьому сеті проти 20-річної американки Коко Ґофф здалося, що доля збирає борги. Тепер уже Марта не реалізовувала один за іншим матчболи. Невдалих спроб набралося аж сім. При цьому на тай-брейку Костюк вела 6:2. Але полоскотати нерви вболівальникам для неї було важливіше за швидку перемогу. Зрештою табло зафіксувало цифри "8:6" на користь українки.

what it means 💜@marta_kostyuk takes out the No.3 seed Gauff to reach the @PorscheTennis semifinals for the first time in her career! pic.twitter.com/f1D6x9qHKb