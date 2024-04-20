Джерело - Чемпіон.

Увечері п'ятниці, 19 квітня, перед українськими тенісними вболівальниками постала складна дилема: який матч дивитися – Костюк - Ґофф чи Калініна - Андрєєва. У кожному протистоянні була своя інтрига та емоційна напруга. І обидва поєдинки виправдали найсміливіші очікування.

Красивий комбінаційний теніс від Ангеліни Калініної

Калініна зустрічалася з Міррою Андреєвою у чвертьфіналі турніру WTA 500 в Руані. До цього українка доволі впевнено пройшла 34-літню француженку Алізе Корне та 30-річну італійку Мартіну Тревізан. Після досвідчених суперниць сітка звела Ангеліну з тінейджеркою, що посідає в рейтингу WTA 43-тю позицію.

В Руані росіянка досить вдало поверталася після травми й місячного відпочинку. І на початку гри здалося, що в неї вистачить сил для перемоги над Калініною, адже в перших двох геймах Андрєєва виглядала впевнено. Однак, як виявилося, Ангеліні просто була необхідна невеличка "розкачка".

Не будемо описувати весь поєдинок. Слід лише зазначити, як майстерно наша спортсменка виконувала переводи м'яча, граючи на задній лінії. А декілька вдалих комбінацій "укорочений-свічка" лише додали суперниці відчаю, а глядачам – справжню естетичну насолоду.

Для встановлення підсумкового рахунку — 6:4, 7:5 — Ангеліні знадобилося трохи більш як півтори години.

Черговий трилер від Марти Костюк

Цьогорічний турнір WTA 500 у Штутгарті вже точно надовго запам'ятається самій Марті. Три проведених поєдинки – три неймовірно закручені трисетові інтриги. В 1/8 фіналу проти сьомої ракетки світу китаянки Цінь Вен Джен українка відіграла п'ять матчболів, реалізувавши свій другий на прийомі.

У третьому сеті проти 20-річної американки Коко Ґофф здалося, що доля збирає борги. Тепер уже Марта не реалізовувала один за іншим матчболи. Невдалих спроб набралося аж сім. При цьому на тай-брейку Костюк вела 6:2. Але полоскотати нерви вболівальникам для неї було важливіше за швидку перемогу. Зрештою табло зафіксувало цифри "8:6" на користь українки.

what it means 💜@marta_kostyuk takes out the No.3 seed Gauff to reach the @PorscheTennis semifinals for the first time in her career! pic.twitter.com/f1D6x9qHKb — wta (@WTA) April 19, 2024

Але до цього був надзвичайно напружений, майже тригодинний поєдинок. Дівчата влаштували справжні гойдалки, стабільно відбираючи чужі подачі. Велику роль відіграв запальний характер Марти, яка не соромилася проявляти емоції. Здається, Сандра Заневська знайшла ефективний спосіб переводити емоційну енергію своєї підопічної в яскраву спортивну творчість.

Підсумок третього поспіль 3-сетовика для Костюк — 3:6, 6:4, 7:6. Ми ж дякуємо Марті за черговий вечір, сповнений бурхливими вболівальницькими емоціями.

Що чекає наших дівчат у півфіналах?

Далі більше. Ангеліна Калініна у півфіналі Руана зустрінеться з 60-ю ракеткою світу, 32-літньою полькою Магдою Лінетт. За статусом може здатися, що ця суперниця більш прохідна. Але зауважимо, наскільки впевнено представниця Польщі виступає на поточному турнірі. Всі матчі досвідчена тенісистка завершує у двох сетах, при цьому вирішальні партії виграючи з однаковим рахунком 6:1. Тому на Ангеліну точно очікує складне випробування.

Натомість Марта бере участь у турнірі більш високого рівня. Пройшовши двох суперниць із першої десятки світового рейтингу, Костюк у півфіналі зустрінеться з 8-ю ракеткою WTA, чинною чемпіонкою Вімблдона – 24-річною чешкою Маркетою Вондроушовою. Остання за дві години вибила з турніру Аріну Соболенко. Велике питання – скільки сил залишилося в Костюк після трьох 3-сетовиків поспіль (близько 8,5 годин на корті).

Букмекери дають Марті не надто великі шанси, виставляючи коефіцієнт на її перемогу 2,98. Однак перед грою проти Ґофф прогнози були ще більш песимістичними. Тому очікуємо від українки чергову приємну несподіванку. У будь-якому разі українських уболівальників чекає другий поспіль захопливий вечір жіночого тенісу. Шквал емоцій нам точно гарантований!

Андрій Зуєв, Чемпіон

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