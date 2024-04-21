Джерело - Чемпіон.

На старі сезону було важко уявити перебування львівського Руха у верхній частині турнірної таблиці УПЛ. Проте зараз наймолодша команда чемпіонату України посідає п’яте місце та має хороші шанси потрапити в Єврокубки. А ще рік тому колектив Віталія Пономарьова боровся за те, щоб уникнути зони перехідних матчів.

У матеріалі – зануримося в історію та знаходимо п’ять причини стрімкого успіху ФК Рух у чемпіонаті.

1) Одіозний президент зі стратегією довіри вихованцям

Успішний результат клубу принесла стратегія довіри власним вихованцям, що зробило Рух найбільш молодою командою в світі. За даними міжнародного центру спортивних досліджень CIES Football Observatory, "жовто-чорні" посіли перше місце в рейтингу клубів, у яких багато ігрового часу мають футболісти до 21-го року.

Стратегію про довіру молоді озвучив почесний президент клубу Григорій Козловський ще у 2021 році. Тоді заявив: "У майбутньому в складі команди буде 11 наших вихованців". На сьогодні стільки ще немає, але 6-7 виходять на поле регулярно.

Постать Козловського в українському футболі доволі суперечлива: лише за останні кілька років – скандали із журналістами, конфлікти з арбітрами та загроза пожиттєвої дискваліфікації. Однак чоловік не боявся виходити в публічний простір, кидаючись гучними заявами. Відкритість президента зробила бренд під назвою “Рух” більш помітним.

До слова, Козловський покинув посаду президента клубу ще у 2020 році, залишивши собі статус засновника, адже, як сам зазначав, відчував тиск із боку УАФ та її тодішнього керівника Андрія Павелка. Клуб очолила його дружина, українська співачка Юлія Думанська, відома за піснею "Двічі в одну річку не ввійдеш".

Тоді ж завершувалося будівництво клубної інфраструктури на території готельного комплексу Emily Resort у Винниках. Там є навчально-тренувальна база, медичний центр, поля, житло для гравців тощо. Із відкриттям Рух почав збирати дітей та юнаків із різних регіонів. Вигідне розташування на заході України сприяло належному функціонуванню під час війни. На базі Руха проводили чимало футбольних турнірів, таборів для дітей, також тут тренувалися юнацькі та національна збірні України. Сюди ж додаємо грамотний менеджмент на чолі з гендиректором Ігорем Дедишиним, завдяки чому клуб розвивається.

2) Перехопили молодь занепалих Карпат

Варто констатувати, що Руху вдалося підібрати гравців львівських Карпат, які розвалилися у 2020 році. Футбольні школи "Карпати" та "УФК-Карпати" складали гідну конкуренцію грандам на юнацькому рівні, кілька молодих гравців встигли пограти в УПЛ – у результаті Рух отримав якісне підґрунтя для розбудови молодіжної вертикалі.

Першу команду поступово поповнили колишні "леви" Сич, Лях, Рунич, Притула, Карабін, з Агробізнеса викупили Дідика, з Волині взяли Кухаревича, якого потім вигідно прилаштували в провідній західноєвропейській лізі. Усі згадані хлопці ще застали період, коли в команді грали більш вікові футболісти, і стали першими молодими проєктами Руха. Нині ці гравці є одними із найдосвідченіших у колективі й стали прикладами для наслідування футболістам академії.

Водночас Рух, підхопивши вихованців школи Карпат, створив найуспішнішу команду U-19 у своїй історії – у 2022-му році вона стала чемпіоном України, а наступного року вийшла в 1/8 Юнацької ліги УЄФА. Власне, з того колективу, який очолював нинішній головний тренер львів’ян Віталій Пономарьов, розпочалося становлення сьогоднішнього Руху.

3) Ігрова практика для молоді на всіх рівнях

50-річний Пономарьов був тренером-ноунеймом, адже не працював у командах високого рівня. Але успішний виступ юнаків дозволив фахівцю в березні 2023-го зайняти посаду в першій команді, де він одразу став награвати своїх вихованців.

Роман, Слюбик, Сапуга, Підгурський, Пастух, Федор, Квасниця, Ледвій – зараз гравці основного складу, на підході – Непейпієв, Столярчук, Кітела, Холод, Герета, Панченко. А загалом понад 15 футболістів із чемпіонського юнацького складу впродовж року потрапляли в заявку на матчі УПЛ.

Крім довіри до молоді в першій команді, Рух залучає чималу кількість молодих гравців до ігор із дорослими. Клуб не підтримує створення чемпіонату U-21, натомість створив команду Рух-2, що складається з гравців 2003–2005 років народження, у Другій лізі. Рух-3 із тими ж гравцями виступає в чемпіонаті Львівської області. За Рух U-19 у молодіжній першості грають здебільшого 17-річні хлопці. На сезон загалом заявлено близько сотні гравців, а це найбільша цифра в УПЛ.

Головне завдання академії – готувати гравців до основного складу. Найкраще ж це можна зробити, коли футболісти мають практику в конкурентному середовищі. Умовний 18-річний гравець у львівському клубі може зіграти за тиждень у трьох складах. Потрапляючи в першу команду, футболіст уже має досвід гри, як кажуть тренери, "з мужиками", що значно полегшує його адаптацію.

4) Гра на швидкості та креативності

У минулому сезоні не надто досвідчений колектив посів 11 місце, лише в останніх турах уникнувши зони перехідних матчів. Ті місяці були для тренера Пономарьова терміном для донесення власних ідей. З нового сезону Рух став грати досить інтенсивно – команда найкраще в чемпіонаті використовує пресинг, створюючи постійний тиск на суперників.

Під час створення атак – розумна гра центральних півзахисників із доставкою м’яча на швидких флангових гравців. Гравці опорної зони (а на цій позиції грали Сапуга, Підгурський, Едсон, Дідик та Пастух) володіють витонченим розрізним пасом, а вінгери вдало організовують виходи в швидкі атаки. Для підтримання інтенсивності фланги часто міняють у середині другого тайму.

Крім того, Рух вдало відібрав гравців за 25 років для підтягування молоді. Тут мова йде про Климчука, Таллеса та Плюмана, які по ходу сезону стали гравцями, що роблять різницю. На трьох вони забили 14 голів. Загалом поєднання грамотних виходів в атаку та індивідуальна майстерність окремих гравців вирізняють команду на фоні решти й приносять очки.

5) Хороший календар на останні тури

Шанси Руха на Єврокубки не були б великими, якби Полісся навесні не зазнало чотирьох поразок поспіль. За шість турів до кінця чемпіонату львів’яни йдуть п’ятими, на одне очко випереджаючи опонента. Нагадаємо, п’яте місце, за умови поразки Ворскли у фіналі кубка України, дає путівку в Лігу конференцій.

У цій боротьбі Львів має перевагу над Житомиром завдяки вигідному календарю. Поліссю в наступних турах доведеться зіграти з Динамо, Ворсклою, Зорею, Кривбасом, Металістом 1925 та Шахтарем. Натомість на Рух очікують Минай, Верес, Оболонь, Олександрія, Чорноморець та в останньому турі Динамо.

Рух навесні довів, що може обігрувати середняків та аутсайдерів (програли лише Шахтарю). Команда показує динамічний футбол на фоні таких команд, маючи чимало моментів. Полісся, своєю чергою, видає дуже нестабільні матчі, вигравши тільки два матчі. Навіть заміна тренера поки не принесла житомирцям суттєвих покращень. Тож наразі на папері у Руха гарні шанси випередити Полісся в боротьбі за п'яту сходинку.

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Навіть якщо Рух не зуміє потрапити в Єврокубки, то поточний сезон точно варто вносити в актив. На якому місці не опиниться команда – воно в будь-якому разі буде вищим, ніж прогнози щодо позиції на фініші перед стартом сезону. Саме це грає на руку власнику, адже він може виправдано виставляти на гравців вищі цінники, акцентуючи, що його маловідомі футболісти здатні досягати високих результатів.

Рух цього сезону вирізняється манерою гри та відкрив чимало нових імен для українського глядача. Прямо зараз там є якісні футболісти, які коштують недешево. Влітку львівський клуб точно матиме вдосталь пропозицій по трансферах. Продаж тих же Квасниці, Слюбика, Романа чи Пастуха компенсує значну частину бюджету. А потік потенційно талановитих футболістів у системі клубу достатньо пристойний. У перспективі в Україні може з’явитися системний прибутковий клуб, за яким буде цікаво спостерігати.

Дмитро Климчук

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