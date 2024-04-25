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Ван Дейк — після поразки від Евертона: Ми взагалі хочемо виграти чемпіонат?

Сьогодні 10:01 153 0
Ван Дейк — після поразки від Евертона: Ми взагалі хочемо виграти чемпіонат?
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вірджіл ван Дейк, #Евертон, #Ліверпуль

Джерело - ВВС.

Захисник Ліверпуля Вірджіл Ван Дейк вважає, що команда не зможе боротись за чемпіонство, якщо гратиме так, як проти Евертона.

Його слова передає ВВС.

"Ми взагалі хочемо виграти чемпіонат? Я дуже розчарований. Кожен повинен подивитися в дзеркало, подивитися на свою гру і подумати, чи віддали вони все на полі.

Це складно, і, очевидно, ми повинні виступати краще проти команди, яка знаходиться внизу турнірної таблиці, настав час зосередитися. Якщо ми будемо грати так, як сьогодні, то не зможемо боротися за титул", — сказав футболіст.

Нагадаємо, в перенесеному матчі 29 туру Англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль сенсаційно поступився Евертону Віталія Миколенка. У першому таймі українець травмувався і був замінений у перерві.

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