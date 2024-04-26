Рівне-ОШВСМ — Дніпро 50:71: огляд матчу за золото Суперліги

Дніпряни вдруге стали чемпіонами України з баскетболу.

Джерело - Чемпіон.

БК Дніпро вдруге у своїй історії став чемпіоном Суперліги України з баскетболу сезону-2023/24, у другій зустрічі фінальної серії команда Володимира Коваля впевнено здолала Рівне-ОШВСМ із рахунком 71:50. Дніпряни поклали золоті медалі чемпіонату до раніше виграного Кубку України.

Оскільки в першому матчі перемогу святкували також дніпряни (73:65), вони достроково завершили двоматчеве протистояння на свою користь.

Перша чверть пройшла у конкурентній боротьбі та завершилася лише мінімальною перемогою Дніпра. Проте вже в наступних трьох 10-хвилинках дніпряни підтвердили статус фаворитів, забезпечивши собі комфортну перевагу в рахунку.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став Володимир Конєв, якого після гри визнали найкращим форвардом сезону. У завершальному матчі він набрав 15 очок, зробив по 4 підбирання та результативні передачі.

Огляд

Чоловіча Суперліга України з баскетболу

Плей-оф, фінальна серія

Другий матч, Рівне, 24 квітня

Рівне-ОШВСМ — Дніпро 50:71 (11:12, 8:14, 19:25, 12:20)

Підсумковий рахунок у серії: 0:2

Рівне: Джойнер 11 + 7 підбирань + 4 передачі - 5 втрати, Мочалов 5, Сміт 2, Соловйов 2, Гаскінс 0 — старт, Водолазський 14, Тимощук 8, Чиж 3, Герасимчук 3, Шепелев 2 + 5 підбирань, Кравченко 0, Поносов 0

Дніпро: Бонадарчук 15, Конєв 15 + 4 передачі - 4 втрати, Закурдаєв 10 + 13 підбирань, Тимофеєнко 7 + 11 підбирань + 3 перехоплення - 4 втрати, Горобченко 0 — старт, Колдомасов 9, Дубоненко 6 + 5 підбирань, Сипало 6, Сорочан 3, Тарасенко 0, Шкода 0, Вільховецький 0

Для Дніпра — це друге чемпіонство в історії клубу. Перше золото найсильнішої української ліги команда здобула в "ковідному" сезоні-2019/20, коли регулярний чемпіонат було достроково завершено через початок пандемії. Для БК Рівне сезон-2023/24 став дебютним на рівні елітного дивізіону.

Нагадаємо, напередодні визначився бронзовий призер турніру. Третє місце посів столичний Київ-Баскет, який за підсумком двох зустрічей виявився сильнішим за Черкаських Мавп.