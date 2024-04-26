Рівне-ОШВСМ — Дніпро 50:71: огляд матчу за золото Суперліги

Головне
Миколенко додав сивини Реброву, а в Луніна новий вражаючий статус: як там наші зіграли
Вчора 21:25 1081
Заубер, який стане Ауді, оголосив про підписання першого пілота на наступний сезон
Сьогодні 12:11 144
38-ма річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав
Сьогодні 11:48 13626
Росіяни та білоруси не братимуть участь в Олімпійських іграх-2024
Вчора 23:38 873
Білодід завоювала золото чемпіонату Європи
Вчора 20:16 10858 4
Михальчик здобув срібну нагороду на перегонах "24 години Ле-Мана"
Вчора 17:56 4436
Ястремська здобула вольову перемогу над Аранго в другому колі турніру в Мадриді
Вчора 16:23 557 2
Визначився транслятор чемпіонських боїв Усика та Берінчика
Вчора 15:40 655
Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді
Вчора 14:20 3321 2
Рух став лауреатом премії УЄФА Grassroots Awards
Вчора 11:10 487
Прямі трансляції
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Сьогодні 06:24 743
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Сьогодні 06:15 168
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
Сьогодні 05:00 277
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Сьогодні 03:12 193
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Сьогодні 02:10 181
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 21:39 183
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 19:30 272
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 16:46 268
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
24.04.2024 04:00 351
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
21.04.2024 14:14 1232 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
21.04.2024 14:09 881
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
21.04.2024 04:02 854
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
20.04.2024 19:04 1219
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
20.04.2024 11:11 758
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
20.04.2024 11:05 706

Рівне-ОШВСМ — Дніпро 50:71: огляд матчу за золото Суперліги

Дніпряни вдруге стали чемпіонами України з баскетболу.
Сьогодні 12:27 108 0
Рівне-ОШВСМ — Дніпро 50:71: огляд матчу за золото Суперліги
Фото: ФБУ
#БК Дніпро, #БК Рівне, #Володимир Коваль, #Володимир Конєв

Джерело - Чемпіон.

БК Дніпро вдруге у своїй історії став чемпіоном Суперліги України з баскетболу сезону-2023/24, у другій зустрічі фінальної серії команда Володимира Коваля впевнено здолала Рівне-ОШВСМ із рахунком 71:50. Дніпряни поклали золоті медалі чемпіонату до раніше виграного Кубку України.

Оскільки в першому матчі перемогу святкували також дніпряни (73:65), вони достроково завершили двоматчеве протистояння на свою користь. 

Перша чверть пройшла у конкурентній боротьбі та завершилася лише мінімальною перемогою Дніпра. Проте вже в наступних трьох 10-хвилинках дніпряни підтвердили статус фаворитів, забезпечивши собі комфортну перевагу в рахунку. 

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став Володимир Конєв, якого після гри визнали найкращим форвардом сезону. У завершальному матчі він набрав 15 очок, зробив по 4 підбирання та результативні передачі.

Огляд

Чоловіча Суперліга України з баскетболу
Плей-оф, фінальна серія
Другий матч, Рівне, 24 квітня 

Рівне-ОШВСМ — Дніпро 50:71 (11:12, 8:14, 19:25, 12:20)

Підсумковий рахунок у серії: 0:2

Рівне: Джойнер 11 + 7 підбирань + 4 передачі - 5 втрати, Мочалов 5, Сміт 2, Соловйов 2, Гаскінс 0 — старт, Водолазський 14, Тимощук 8, Чиж 3, Герасимчук 3, Шепелев 2 + 5 підбирань, Кравченко 0, Поносов 0

Дніпро: Бонадарчук 15, Конєв 15 + 4 передачі - 4 втрати, Закурдаєв 10 + 13 підбирань, Тимофеєнко 7 + 11 підбирань + 3 перехоплення - 4 втрати, Горобченко 0 — старт, Колдомасов 9, Дубоненко 6 + 5 підбирань, Сипало 6, Сорочан 3, Тарасенко 0, Шкода 0, Вільховецький 0

Для Дніпра — це друге чемпіонство в історії клубу. Перше золото найсильнішої української ліги команда здобула в "ковідному" сезоні-2019/20, коли регулярний чемпіонат було достроково завершено через початок пандемії. Для БК Рівне сезон-2023/24 став дебютним на рівні елітного дивізіону. 

Нагадаємо, напередодні визначився бронзовий призер турніру. Третє місце посів столичний Київ-Баскет, який за підсумком двох зустрічей виявився сильнішим за Черкаських Мавп. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді 3321 2
38-ма річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав 38-ма річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав 13626
Михальчик здобув срібну нагороду на перегонах "24 години Ле-Мана" Михальчик здобув срібну нагороду на перегонах "24 години Ле-Мана" 4436
У газетах писали, що Динамо виграло Кубок завдяки Чорнобилю, – Олег Блохін У газетах писали, що Динамо виграло Кубок завдяки Чорнобилю, – Олег Блохін 12731 1
Білодід завоювала золото чемпіонату Європи Білодід завоювала золото чемпіонату Європи 10858 4
Білодід завдяки ефектному кидку вийшла у чвертьфінал ЧЄ-2024 Білодід завдяки ефектному кидку вийшла у чвертьфінал ЧЄ-2024 8595 1
Рекомендуємо
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35710 2
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 138870 2
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 66047
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 109107
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 363009 2
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 167303 1