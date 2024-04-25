Головне
Евертон, попри моторошну травму Миколенка, обіграв Ліверпуль у дербі: результати матчів АПЛ
Сьогодні 00:05 17984
Миколенко зазнав болючої травми в матчі з Ліверпулем
Вчора 23:15 838
Верняєв став срібним призером чемпіонату Європи
Вчора 22:34 4226 1
День драфту в американському футболі
Вчора 21:25 412
Дніпро вдруге став чемпіоном України з баскетболу
Вчора 20:47 8339 1
Збірна України розгромила Китай перед стартом чемпіонату світу
Вчора 20:20 1047
Збірна Польщі обрала стадіон на матч з Україною
Вчора 18:19 658
Колись бачили таке в жіночому футболі? Епічний махач після матчу Шахтар — Кривбас
Вчора 17:55 27914 2
Гашек — про виступ "нейтральних росіян" на Олімпіаді: Неймовірна підтримка пропаганди Кремля
Вчора 11:32 13214 2
Скандальна перемога Шахтаря та впевнений успіх Динамо: підсумки 25 туру УПЛ
Вчора 11:15 914
Блоги
Гусєву — 41: шлях відданого воїна, який отримав другий шанс на життя
Гусєву — 41: шлях відданого воїна, який отримав другий шанс на життя Соломія Романчук
Сьогодні 11:00 139
Претендент на гол сезону? «Бокові ножиці» Скамакки, які допомогли Аталанті вийти у фінал Коппа Італія
Претендент на гол сезону? «Бокові ножиці» Скамакки, які допомогли Аталанті вийти у фінал Коппа Італія Ігор Чернявський
Сьогодні 02:05 324
День драфту в американському футболі
День драфту в американському футболі Святослав Драбчук
Вчора 21:25 412
Мілевський та Селезньов зіграли в футбол із військовими на фронті
Мілевський та Селезньов зіграли в футбол із військовими на фронті Андрій Дунець
Вчора 18:43 539
Колись бачили таке в жіночому футболі? Епічний махач після матчу Шахтар — Кривбас
Колись бачили таке в жіночому футболі? Епічний махач після матчу Шахтар — Кривбас Ігор Чернявський
Вчора 17:55 27913 2
Скандальна перемога Шахтаря та впевнений успіх Динамо: підсумки 25 туру УПЛ
Скандальна перемога Шахтаря та впевнений успіх Динамо: підсумки 25 туру УПЛ Максим Салівон
Вчора 11:15 914
На допомогу Україні Усик витратив понад мільйон доларів
На допомогу Україні Усик витратив понад мільйон доларів Максим Розенко
Вчора 06:30 1548
"Що ти, б***ь, не знаєш": Мілевський обматюкав арбітра у своєму дебютному матчі за аматорську команду
"Що ти, б***ь, не знаєш": Мілевський обматюкав арбітра у своєму дебютному матчі за аматорську команду Ігор Чернявський
23.04.2024 17:42 1299
У Києві відбувся Матч Пам'яті, присвячений загиблим на війні уболівальникам
У Києві відбувся Матч Пам'яті, присвячений загиблим на війні уболівальникам Максим Салівон
22.04.2024 21:21 567
Найкращий рік у кар'єрі Костюк: чого не вистачає для здобуття престижних титулів?
Найкращий рік у кар'єрі Костюк: чого не вистачає для здобуття престижних титулів? Андрій Зуєв
22.04.2024 13:07 2216
5 причин успіху: як молодь Руха грає найкращий сезон в історії та має вийти в єврокубки
5 причин успіху: як молодь Руха грає найкращий сезон в історії та має вийти в єврокубки Дмитро Климчук
21.04.2024 21:29 983
"Дякую, слава Україні!" — Костюк зворушливо звернулась до трибун після програного фіналу Штутгарта
"Дякую, слава Україні!" — Костюк зворушливо звернулась до трибун після програного фіналу Штутгарта Андрій Дунець
21.04.2024 16:29 820
"Неймовірно!" — Костюк фантастичними захисними діями на тай-брейку приголомшила офіційний акаунт турніру в Штутгарті
"Неймовірно!" — Костюк фантастичними захисними діями на тай-брейку приголомшила офіційний акаунт турніру в Штутгарті Андрій Дунець
20.04.2024 21:12 1743 1
Перемоги Костюк і Калініної — неймовірні емоції для українських уболівальників
Перемоги Костюк і Калініної — неймовірні емоції для українських уболівальників Андрій Зуєв
20.04.2024 12:44 1672
Епопея Луніна
Епопея Луніна Соломія Романчук
19.04.2024 17:11 804
Українська альпіністка втретє підніметься на Еверест і "занесе" туди автора донату для ЗСУ
Українська альпіністка втретє підніметься на Еверест і "занесе" туди автора донату для ЗСУ Андрій Твердохліб
19.04.2024 12:25 8145
Ягр став найстаршим хокеїстом, який зіграв у професійній лізі
Ягр став найстаршим хокеїстом, який зіграв у професійній лізі Олег Сагайдак
19.04.2024 07:58 1380
Матвій Бідний: "Нейтральність" росіян – це максимум, якого можна досягти сьогодні
Матвій Бідний: "Нейтральність" росіян – це максимум, якого можна досягти сьогодні Віталій Ткачук
19.04.2024 06:58 19532 6
Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива
Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива Андрій Твердохліб
18.04.2024 16:11 5781
Карпати – Інгулець: в очікуванні битви лідерів Першої ліги
Карпати – Інгулець: в очікуванні битви лідерів Першої ліги Віктор Слюсаренко
18.04.2024 08:00 1120
Прямі трансляції

Гусєву — 41: шлях відданого воїна, який отримав другий шанс на життя

Сьогодні 11:00 Соломія Романчук 140 0
Гусєву — 41: шлях відданого воїна, який отримав другий шанс на життя
#Динамо Київ, #Олег Гусєв

Джерело - Чемпіон.

25 квітня Олегу Гусєву виповнюється 41 рік. Легендарний футболіст вписав своє ім’я в історію Динамо ще у 2003 році та досі перебуває у структурі клубу. Пригадуємо історію Гусєва та напам’ятніші моменти в кар’єрі. 

Початок професійної кар’єри

Олег Гусєв народився 25 квітня 1983 року в смт Степанівка, у Сумській області. Вже змалечку він наполегливо працював, щоб здійснити свою мрії — стати гравцем Динамо Київ.

Його першим клубом став Фрунзенець-Ліга-99, де він грав на позиції нападника. Влітку 2002-го молодого гравця помітив тренер київського Арсенала В'ячеслав Грозний. Під його керівництвом де тільки не грав Гусєв, тренер пробував його то в нападі, то в опорній зоні, хіба що у ворота не ставив. 

Одного разу Грозний спробував Гусєва і на правому фланзі півзахисту. Після цього тренер викликав гравця в кабінет і сказав: "Ні! Це точно не твоє!". І, як би іронічно це не звучало, але саме на цій позиції Олег провів наступні 15 років у Динамо. 

Грозний добряче опрацював Гусєва, тож, коли той перебрався в Динамо у 2003 році, то зарекомендував себе як футболіст, здатний зіграти практично на будь-якій позиції. 

Період у Динамо Київ 

У складі "біло-синіх" Олег зміг повністю розкрити свій ігровий потенціал. Спочатку було складно, але він виходив на поле лише на заміни. Проте своєю працею довів, що вартий місця у стартовій 11-ці. До того ж травма Юрія Дмитруліна вплинула на це — Олег Гусєв замінив його на позиції правого захисника.  

Здивувати всіх новачок зумів уже 22 липня 2003 року, коли вийшов на поле з перших хвилин у матчі проти своїх колишніх одноклубників з Арсенала (3:0). У тому поєдинку він не тільки віддав результативну передачу, але ще й забив третій м'яч у ворота київських "канонірів".

Протягом багатьох років Гусєв зростав з Динамо, вивчав для себе політику клубу, віддавався на всі сто відсотків та досягав високих результатів. У його колекції вже була велика кількість командних та індивідуальних нагород, що складалися з трьох титулів чемпіона України, трьох національних кубків, а також призу найкращому футболісту чемпіонату України 2005 року і "Золотий м'яч України" 2007 року.

Жагою до гри Гусєв також заслужив місце у збірній і пробився з нею на пам'ятний чемпіонат світу у 2006 році. Тоді його удар став вирішальним в серії післяматчевих пенальті з Швейцарією, який вивів "жовто-синіх" у чвертьфінал.

За збірну України він провів 98 матчів. До здійснення мрії два поєдинки він так і не зіграв. Це сталося, зокрема, і через дивну позицію головного тренера збірної на невдалому Євро-2016 Михайла Фоменка. Напередодні турніру тренер в останній момент "позбувся" Олега, заявивши, що в нього травма. Проте лише через декілька років сам Гусєв зізнався, що був у чудовій формі, а Фоменко вигадав про травму, щоб не було обурення фанатів. 

30 березня 2014 року став другим днем народженням. У матчі чемпіонату України проти Дніпра після зіткнення з Денисом Бойком він знепритомнів та ледь не попрощався із життям. Першу допомогу надав грузинський легіонер Дніпра Джаба Канкава, який запобіг западанню язика Олега. Як потім стверджували лікарі Динамо, Канкава врятував життя Гусєву. Наступного дня футболіста виписали з лікарні з діагностованими забоєм нижньощелепного суглобу та пошкодженням трьох зубів. Після цього Гусєв вкотре довів свій професіоналізм та повернувся на поле. 

Наприкінці 2016-го легендарному футболісту заявили, що Динамо не продовжуватиме з ним контракт. Обійшлося без скандалів. Він лише подякував клубу за все. На той момент у нього було кілька варіантів продовження кар’єри в українських клубах, однак він відрізав: "В Україні для мене є тільки одна команда – Динамо Київ!"

Пробувши півроку без клубу, його, за ініціативи Олександра Хацкевича, повернули в команду столиці. Контракт був розрахований на сезон, щоправда, він практично не грав.   

19 травня 2018 року Гусєв провів останній матч за киян, в якому динамівці на стадіоні імені Валерія Лобановського обіграли донецький Шахтар з рахунком 2:1. Олег з’явився на полі на 75-й хвилині, замінивши Миколу Шапаренка, відразу ж отримав капітанську пов'язку, але результативними діями відзначитися не встиг. Під час виходу Гусєва на заміну вболівальники "біло-синіх" влаштували перформанс і повісили на трибуну плакати з написами "Легенда #20" і "Дякуємо за вірність".

Саме вболівальники стали для Гусєва головними в його історії футболіста. Він завжди прислухався до них, комунікував та налагоджував зв’язок навіть тоді, коли вони відверталися від клубу. Відтак, кар’єра футболіста добігла кінця, але історія в Динамо продовжилася та триває досі. 

Спочатку він став асистентом Юрія Мороза в молодіжній команді киян. Наприкінці липня 2020-го після призначення Мірчі Луческу головним тренером Гусєв став його помічником у першій команді "біло-синіх". Після відходу румуна киян почав тренувати Олександр Шовковський, Олег же залишився на своїх посаді у тренерському штабі. 

Здобутки протягом кар’єри 

Гусєв чотири рази ставав чемпіоном України — в 2004, 2007, 2009 і 2015 роках. Також він є володарем Кубку України 2005, 2006, 2007, 2014 і 2015 років. У 2005-му визнавався кращим футболістом чемпіонату України. 20 вересня 2015 року, реалізувавши пенальті в матчі з луцькою Волинню, увійшов до символічного Клубу Тимерлана Гусейнова як футболіст, який забив 100 голів у вищому дивізіоні, Кубку України, у складі національної збірної і в поєдинках європейських клубних турнірів.

Особисте життя

Життя поза футбольним полем у Олега Гусєва виявилося доволі різнобарвним. Вперше він одружився з дівчиною Олесою, з якою познайомився під час свого переходу в київське Динамо. Вона була моделлю, а публічно обговорювати свої стосунки з Олегом не любила. Згодом пара розлучилася, від першого шлюбу в Гусєва є син Олексій, який вже дебютував у складі першої команди клубу столиці. 

Друга дружина Олега Гусєва — Марія, з якою він познайомився в нічному клубі. У них є донька Олександра, однак у шлюбі вони пробули 8 років. 

Наразі легенда Динамо перебуває у шлюбі із Валерією, донькою колишнього депутата ОПЗЖ, Юрія Солода. У січні 2024 року Гусєв став батьком втретє. Валерія народила йому сина. 

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Дніпро вдруге став чемпіоном України з баскетболу Дніпро вдруге став чемпіоном України з баскетболу 8339 1
Колись бачили таке в жіночому футболі? Епічний махач після матчу Шахтар — Кривбас Колись бачили таке в жіночому футболі? Епічний махач після матчу Шахтар — Кривбас 27914 2
Збірна України розгромила Китай перед стартом чемпіонату світу Збірна України розгромила Китай перед стартом чемпіонату світу 1047
Верняєв став срібним призером чемпіонату Європи Верняєв став срібним призером чемпіонату Європи 4226 1
Евертон, попри моторошну травму Миколенка, обіграв Ліверпуль у дербі: результати матчів АПЛ Евертон, попри моторошну травму Миколенка, обіграв Ліверпуль у дербі: результати матчів АПЛ 17984
Рейтинг Р4Р від The Ring: Усик — на 3-й позиції, Хейні залишив топ-10 Рейтинг Р4Р від The Ring: Усик — на 3-й позиції, Хейні залишив топ-10 10858 1
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 46663
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35679 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 362972 2
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 26295
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 30932
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 21847 1