Тренер Жирони повідомив, чи зіграє Циганков у наступному матчі Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Жирони Мічел Санчес повідомив, що український хавбек Віктор Циганков готується взяти участь у матчі 33 туру Ла Ліги проти Лас-Пальмаса.

Про це керманич сказав на передматчевій пресконференції.

"Стуані не вийде на майбутній матч, але Янхель Еррера та Циганков у порядку. На минулому тренуванні Хуанпе та Ян Коуту отримали удар по голові. Подивимося, що нам скажуть лікарі", — розповів Санчес.

Зустріч відбудеться 27 квітня. Початок — о 15:00 за київським часом.

Зазначимо, Віктор пропустив два останні матчі Жирони через травму литкового м'яза. Напередодні повідомлялося, що Циганков повернувся до тренувань у загальній групі.

Наразі Жирона знаходиться на третій сходинці турнірної таблиці та відстає від другої Барселони на 2 бали. У матчі 32 туру іспанського чемпіонату підопічні Санчеса з голом Довбика розгромили Кадіс.