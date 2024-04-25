Кларк: Для мене Усик — фаворит бою з Ф'юрі

Джерело - Boxing Social.
Британський боксер Фрейзер Кларк вважає українця Олександра Усика (21-0, 14 КО) фаворитом у бою проти Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).
Його слова передає Boxing Social.
"Що стосується травми Ф'юрі, то це жахливо. Знаєте, я змінився після подібного розтину. Я знаю, що Тайсон у бою з Нганну не був у формі, а зараз усі говорять, що він її набрав. Можливо, це прозвучить дивно, але він у формі, чи просто худий?
Я хочу, щоб Тайсон переміг, але Усик — фаворит для мене. Він справді гарний боєць. Люди кажуть, що Ф'юрі повинен використати свої габарити, щоб побити суперника. Ентоні Джошуа — звір, і чи зміг він сильно побити Усика? Такий боксер не стоятиме перед тобою, щоб дозволити бити себе, як ляльку", — сказав боксер.
Нагадаємо, бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року на Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.
Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр Усик або Тайсон Ф'юрі не зможуть вийти на ринг 18 травня.