Кларк: Для мене Усик — фаворит бою з Ф'юрі

Британський боксер Фрейзер Кларк вважає українця Олександра Усика (21-0, 14 КО) фаворитом у бою проти Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Його слова передає Boxing Social.

"Що стосується травми Ф'юрі, то це жахливо. Знаєте, я змінився після подібного розтину. Я знаю, що Тайсон у бою з Нганну не був у формі, а зараз усі говорять, що він її набрав. Можливо, це прозвучить дивно, але він у формі, чи просто худий?

Я хочу, щоб Тайсон переміг, але Усик — фаворит для мене. Він справді гарний боєць. Люди кажуть, що Ф'юрі повинен використати свої габарити, щоб побити суперника. Ентоні Джошуа — звір, і чи зміг він сильно побити Усика? Такий боксер не стоятиме перед тобою, щоб дозволити бити себе, як ляльку", — сказав боксер.