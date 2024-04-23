"Що ти, б***ь, не знаєш": Мілевський обматюкав арбітра у своєму дебютному матчі за аматорську команду

Джерело - fedorovlive.

Артем Мілевський агресивно вилаяв арбітра під час свого першого матчу в складі медіафутбольної команди IGNIS.

21 квітня зірковий ексфутболіст дебютував за IGNIS у поєдинку 2 туру Вищої ліги HFL. Мілевський та компанія змогли вирвати нічию на останніх хвилинах (2:2), але насамперед матч запам’ятався гарячим інцидентом за участю його головного героя та бокового арбітра.

Після одного з ігрових епізодів Артем підійшов до лайнсмена, щоб висловити невдоволення його роботою. «Міля» не цурався нецензурної лексики та образ, а один із фанатів зафіксував усе на відео.

Обережно, нецензурна лексика!

Нагадаємо, нещодавно Мілевський заявив про амбіції знову виграти чемпіонат України як працівник Динамо. Тим часом його новий друг Сергій Третьяк, за повідомленнями інсайдерів, утрапив у гучний скандал з підкупом двох гравців Миная.

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