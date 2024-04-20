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"Неймовірно!" — Костюк фантастичними захисними діями на тай-брейку приголомшила офіційний акаунт турніру в Штутгарті

Сьогодні 21:12 Андрій Дунець 383 0
"Неймовірно!" — Костюк фантастичними захисними діями на тай-брейку приголомшила офіційний акаунт турніру в Штутгарті
#Вондроушова, #Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (27) продемонструвала фантастичні захисні навички в переможному півфіналі турніру WTA 500 у Штутгарті проти чешки Маркети Вондроушової (8).

На тай-брейку першої партії за рахунку 4:2 Костюк один за одним рятувала, здавалося, вже "мертві" м'ячі, що зрештою змусило суперницю (чинну чемпіонку Вімблдона) припуститися невимушеної помилки.

Вражений був навіть офіційний акаунт змагання в X (колишній твіттер), прокоментувавши розіграш словом "Неймовірно" та тегнувши героїню свого захоплення.

Відео

Марта пройшла до свого третього фіналу на рівні WTA: у 2023 році вона тріумфувала в Остіні (хард, категорія WTA 250), обігравши росіянку Варвару Грачову, а цього сезону поступилась британці Кеті Бултер у вирішальному матчі Сан-Дієго (хард, категорія WTA 500). З понеділка Костюк оновить особистий рекорд у світовому рейтингу та буде не нижче 24-ї позиції (попереднім найкращим показником було 26-те місце).

21-річна киянка в Штутгарті встигла стати п'ятою українською тенісисткою, яка виграла сім або більше матчів проти суперниць із топ-10 рейтингу WTA.

Нагадаємо, у своєму стартовому поєдинку в Штутгарті українка за понад три години перемогла німкеню Лауру Зігемунд (84) — 6:3, 6:7(4), в другому колі неймовірним чином здолала китаянку Чжен Ціньвень (7), відігравши 5 матчболів, — 6:2, 4:6, 7:5, а напередодні створила емоційний камбек проти американки Коко Ґофф (3), реалізувавши 8-й матчпойнт — 3:6, 6:4, 7:6(6). Марта за три дні провела на корті 8,5 годин.

У фіналі на Костюк чекає представниця Казахстану Єлєна Рибакіна (4), яка саме завдала першій ракетці світу Ізі Швьонтек дебютної поразки на ґрунті Штутгарта — 6:3, 4:6, 6:3. Матч відбудеться у неділю, 21 квітня. Початок — не раніше 14:00 за київським часом.

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