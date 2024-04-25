Джерело - Base of Ukrainian sports.
Український райдер Ілля Михальчик у складі команди BMW Motorrad World Endurance Team завоював друге місце на перегонах "24 години Ле-Мана".
Окрім українця, до складу команди ввійшли німець Маркус Райтербергер та француз Сільвен Гвінтолі.
Ці змагання відбулися у Франції та стали першим етапом чемпіонату світу з мотоперегонів Endurance world championship.
Зазначимо, що другий етап Endurance world championship відбудеться 8 червня у Бельгії.
Нагадаємо, у Франції затримали підлітка, який планував теракт на Олімпіаді.