Джерело - Base of Ukrainian sports.

Український райдер Ілля Михальчик у складі команди BMW Motorrad World Endurance Team завоював друге місце на перегонах "24 години Ле-Мана".

Окрім українця, до складу команди ввійшли німець Маркус Райтербергер та француз Сільвен Гвінтолі.

Ці змагання відбулися у Франції та стали першим етапом чемпіонату світу з мотоперегонів Endurance world championship.

Зазначимо, що другий етап Endurance world championship відбудеться 8 червня у Бельгії.

Нагадаємо, у Франції затримали підлітка, який планував теракт на Олімпіаді.