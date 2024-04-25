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20.04.2024 10:53 836

Михальчик здобув срібну нагороду на перегонах "24 години Ле-Мана"

Сьогодні 17:56 828 0
Михальчик здобув срібну нагороду на перегонах "24 години Ле-Мана"
#Ілля Михальчик

Джерело - Base of Ukrainian sports.

Український райдер Ілля Михальчик у складі команди BMW Motorrad World Endurance Team завоював друге місце на перегонах "24 години Ле-Мана".

Окрім українця, до складу команди ввійшли німець Маркус Райтербергер та француз Сільвен Гвінтолі.

Ці змагання відбулися у Франції та стали першим етапом чемпіонату світу з  мотоперегонів Endurance world championship. 

Зазначимо, що другий етап Endurance world championship відбудеться 8 червня у Бельгії. 

Нагадаємо, у Франції затримали підлітка, який планував теракт на Олімпіаді.

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