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Маямі шокував Бостон, Оклахома збільшила перевагу над Нью-Орлеаном: результати матчів плей-оф НБА

Сьогодні 09:00 91 0
Маямі шокував Бостон, Оклахома збільшила перевагу над Нью-Орлеаном: результати матчів плей-оф НБА
#NBA, #Оклахома-Сіті, #Маямі Гіт, #Новий Орлеан, #Бостон Селтікс

Джерело - Чемпіон.

25 квітня в Національній баскетбольній асоціаоції (НБА) відбулися два матчі першого раунду плей-оф. 

Зокрема, Бостон, за який виступає українець Святослав Михайлюк зазнав сенсаційної домашньої поразки від Маямі. Перед матчем шанси гостей оцінювалися коефіцієнтом 7,70, тоді як на Селтікс можна було поставити за 1,10. Зазначимо, що український баскетболіст у матчі участі не взяв. 

НБА — Перший раунд плей-оф
25 квітня
Бостон — Маямі 101:111 (27:28, 34:30, 18:27, 22:26)
Рахунок у серії 1:1

Наступний матч відбудеться 28 квітня в Маямі. 

Оклахома-Сіті — Новий Орлеан 124:92 (35:22, 28:28, 29:24, 32:18)
Рахунок у серіїї 2:0

Наступний матч відбудеться 27 квітня в Новому Орлеані.

Напередодні Міннесота збільшила перевагу над Фініксом, а Даллас зрівняв рахунок у серії з Кліпперс. Результати всіх матчів попереднього ігрового дня — за цим посиланням

 

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