"Дякую, слава Україні!" — Костюк зворушливо звернулась до трибун після програного фіналу Штутгарта

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (27) подякувала українським уболівальникам за підтримку після програного фіналу турніру WTA 500 у Штутгарті від представниці Казахстану Єлєни Рибакіної (4).

Під час традиційної промови на корті 21-річна киянка ледве стримувала емоції, висловлюючи вдячність членам своєї команди та організаторам змагання:

"Це однозначно один із найкращих турнірів у світі. Дякуємо, що зробили це можливим. Усі спонсори, фізіотерапевти, судді на кріслах. Це дивовижна подія. Я сподіваюся повертатися сюди щороку! Я хочу привітати Єлєну та її команду. У неї вже були чудові кілька сезонів. Завжди приємно грати з тобою. Особливо у фіналі. Я хочу подякувати своїй команді. Поки що для нас це був неймовірний рік. Це для вас, хлопці. Дякую, що ви поруч".

І завершила зверненням до людей на трибунах із синьо-жовтою символікою: "Дякую, слава Україні!"

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Marta Kostyuk losing to Elena Rybakina in Stuttgart final:



“This is definitely one of the best tournaments in the world. Thank you for making it possible. All the sponsors, physios, chair umpires. It’s an amazing event. I hope to be back here every year.



*crowd starts… pic.twitter.com/oKDSWpKj5h — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 21, 2024

Нагадаємо, Костюк на шляху до вирішального матчу на Porsche Tennis Grand Prix за понад три години перемогла німкеню Лауру Зігемунд (84) — 6:3, 6:7(4), в другому колі неймовірним чином здолала китаянку Чжен Ціньвень (7), відігравши 5 матчболів, — 6:2, 4:6, 7:5, а далі створила емоційний камбек проти американки Коко Ґофф (3), реалізувавши 8-й матчпойнт — 3:6, 6:4, 7:6(6). Марта за три дні провела на корті 8,5 годин, після чого провела приблизно півторагодинний півфінал проти чешки Маркети Вондроушової — 7:6(2), 6:2.

Марта в Штутгарті стала п'ятою українською тенісисткою, яка виграла сім або більше матчів проти суперниць із топ-10 рейтингу WTA (обігравши трьох поспіль представниць чільної десятки).

Костюк зіграла третій для себе фінал на рівні WTA: у 2023 році вона тріумфувала в Остіні (хард, категорія WTA 250), обігравши росіянку Варвару Грачову, а цього сезону поступилась британці Кеті Бултер у вирішальному поєдинку Сан-Дієго (хард, категорія WTA 500). З понеділка українка оновить особистий рекорд у світовому рейтингу та посяде 21-шу позицію (попереднім найкращим показником було 26-те місце).

Додамо, що цього ж дня інша українка Дарія Снігур виграла хардовий турнір у Франції.

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