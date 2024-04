"Дякую, слава Україні!" — Костюк зворушливо звернулась до трибун після програного фіналу Штутгарта

Українська тенісистка Марта Костюк (27) подякувала українським уболівальникам за підтримку після програного фіналу турніру WTA 500 у Штутгарті від представниці Казахстану Єлєни Рибакіної (4).

Під час традиційної промови на корті 21-річна киянка ледве стримувала емоції, висловлюючи вдячність членам своєї команди та організаторам змагання:

І завершила зверненням до людей на трибунах із синьо-жовтою символікою: "Дякую, слава Україні!"

Marta Kostyuk losing to Elena Rybakina in Stuttgart final:



“This is definitely one of the best tournaments in the world. Thank you for making it possible. All the sponsors, physios, chair umpires. It’s an amazing event. I hope to be back here every year.



