Феттель назвав найкращого пілота в історії Формули-1 та найскладнішого суперника

Джерело - Marca.

4-разовий чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель вважає легендарного Міхаеля Шумахера та гонщика Мерседес Льюїса Гамільтона найкращими пілотами в історії. Також німець додав, що найскладнішим суперником в його кар'єрі є Фернандо Алонсо, що виступає за Астон Мартін.

Слова Феттеля передає іспанське видання Marca.

"Я б сказав, що найкращими є Міхаель Шумахер і Льюїс Гамільтон. Чому? Тому що цифри говорять самі за себе. Міхаель був моїм героєм, а Льюїс має найкращу статистику.

Найскладніший суперник? Фернандо Алонсо. У мене були дуже близькі чемпіонати з ним протягом всієї моєї кар'єри, в цілому, він з тих гонщиків, які завжди поруч. Він дуже конкурентоспроможний, думаю, що він був найжорсткішим суперником, з яким я коли-небудь стикався", — розповів Феттель.

Напередодні Феттель заявив, що не виключає можливості повернення до професійного спорту. Нагадаємо, що Себастьян завершив виступи у 2022 році, виступаючи за Астон Мартін. Протягом кар'єри німець 4 рази виграв залік пілотів у Ф-1 (2010, 2011, 2012, 2013).

Раніше повідомлялося, що Феттель може повернутися до Формули-1 як менеджер та відповідатиме за всі екологічні проєкти серії.

Фернандо Алонсо є дворазовим чемпіоном Ф-1. Іспанець тричі завершував сезон другим, коли Феттель ставав чемпіоном (2010, 2012, 2013). Зазначимо, що у 2010 та 2012 роках гонщиків розділяло лише 3 та 4 очки відповідно за підсумками року.

Льюїс Гамільтон та Міхаель Шумахер є рекордсменами Формули-1 за кількістю чемпіонств — в обох по 7. Британець також має найкращий показник за кількістю виграних поулів та Гран-прі, 104 та 103 відповідно.