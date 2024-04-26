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6 квитків до Парижа: Відомий склад збірної України на останній ліцензійний турнір у Люксембурзі

Сьогодні 10:05 98 0
6 квитків до Парижа: Відомий склад збірної України на останній ліцензійний турнір у Люксембурзі
#Ігор Рейзлін, #Клод Юнес, #Андрій Ягодка, #Аліна Полозюк

Джерело - ФФУ.

Збірна України визначилася зі складом на Європейський зональний відбірковий турнір з фехтування на Олімпійські ігри-2024 в Парижі, який відбудеться 26-28 квітня в люксембурзькому Дифферданжі. Україну представлятимуть 4 спортсменів.

Змагання під назвою "6 квитків до Парижа" будуть останньою можливістю для представників нашого континенту кваліфікуватися на головний мультиспортивний старт чотириріччя, який цього літа прийматиме столиця Франці.

У турнірі братимуть участь спортсмени лише тих країн, які ще не відібралися (особисто чи командою) на Олімпіаду за світовим рейтингом FIE. Розігруватиметься по одній індивідуальній путівці у кожному виді зброї серед жінок та чоловіків. 

Склад українців

  • Ігор Рейзлін (шпага)
  • Андрій Ягодка (шабля)
  • Клод Юнес (рапіра)
  • Аліна Полозюк (рапіра)

Розклад змагань

Нагадаємо, Україна вже має командні олімпійські ліцензії у жіночих шаблі та шпазі.

Росіяни під міжнародним тиском відмовляються брати участь в ОІ. Про що свідчать заяви представників фехтування, художньої гімнастки,  плавання, веслування академічного, стрільби, спортивної гімнастики та стрільби з лука.

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