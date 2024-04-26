6 квитків до Парижа: Відомий склад збірної України на останній ліцензійний турнір у Люксембурзі

Джерело - ФФУ.
Збірна України визначилася зі складом на Європейський зональний відбірковий турнір з фехтування на Олімпійські ігри-2024 в Парижі, який відбудеться 26-28 квітня в люксембурзькому Дифферданжі. Україну представлятимуть 4 спортсменів.
Змагання під назвою "6 квитків до Парижа" будуть останньою можливістю для представників нашого континенту кваліфікуватися на головний мультиспортивний старт чотириріччя, який цього літа прийматиме столиця Франці.
У турнірі братимуть участь спортсмени лише тих країн, які ще не відібралися (особисто чи командою) на Олімпіаду за світовим рейтингом FIE. Розігруватиметься по одній індивідуальній путівці у кожному виді зброї серед жінок та чоловіків.
Склад українців
- Ігор Рейзлін (шпага)
- Андрій Ягодка (шабля)
- Клод Юнес (рапіра)
- Аліна Полозюк (рапіра)
Розклад змагань
Нагадаємо, Україна вже має командні олімпійські ліцензії у жіночих шаблі та шпазі.
Росіяни під міжнародним тиском відмовляються брати участь в ОІ. Про що свідчать заяви представників фехтування, художньої гімнастки, плавання, веслування академічного, стрільби, спортивної гімнастики та стрільби з лука.