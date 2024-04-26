6 квитків до Парижа: Відомий склад збірної України на останній ліцензійний турнір у Люксембурзі

Джерело - ФФУ.

Збірна України визначилася зі складом на Європейський зональний відбірковий турнір з фехтування на Олімпійські ігри-2024 в Парижі, який відбудеться 26-28 квітня в люксембурзькому Дифферданжі. Україну представлятимуть 4 спортсменів.

Змагання під назвою "6 квитків до Парижа" будуть останньою можливістю для представників нашого континенту кваліфікуватися на головний мультиспортивний старт чотириріччя, який цього літа прийматиме столиця Франці.

У турнірі братимуть участь спортсмени лише тих країн, які ще не відібралися (особисто чи командою) на Олімпіаду за світовим рейтингом FIE. Розігруватиметься по одній індивідуальній путівці у кожному виді зброї серед жінок та чоловіків.

Склад українців

Ігор Рейзлін (шпага)

Андрій Ягодка (шабля)

Клод Юнес (рапіра)

Аліна Полозюк (рапіра)

Розклад змагань

Нагадаємо, Україна вже має командні олімпійські ліцензії у жіночих шаблі та шпазі.

Росіяни під міжнародним тиском відмовляються брати участь в ОІ. Про що свідчать заяви представників фехтування, художньої гімнастки, плавання, веслування академічного, стрільби, спортивної гімнастики та стрільби з лука.