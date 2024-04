Баварія обговорює умови співпраці з німецьким тренером

Німецький тренер Ральф Рангнік, який наразі очолює збірну Австрії, обговорює умови співпраці з Баварією.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що спеціаліста цікавить інформація про проєкт, його довгострокові плани, трансфери та вплив на прийняття рішень керівництвом клубу.

🚨🔴 Ralf Rangnick, already discussing terms and conditions with Bayern — as talks are at concrete stage.



No issues on salary/money; Rangnick wants to know about project, long term plans, signings/outgoings.



His influence on decisions (together with the board) will also be key. pic.twitter.com/wYLxeGFWzJ