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Баварія обговорює умови співпраці з німецьким тренером

Сьогодні 10:20 138 0
Баварія обговорює умови співпраці з німецьким тренером
#Баварія, #Ральф Рангнік

Джерело - Чемпіон.

Німецький тренер Ральф Рангнік, який наразі очолює збірну Австрії, обговорює умови співпраці з Баварією.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що спеціаліста цікавить інформація про проєкт, його довгострокові плани, трансфери та вплив на прийняття рішень керівництвом клубу.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Рангнік погодиться очолити Баварію, якщо йому дозволять контролювати усі трансфери команди.

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