Джерело - Чемпіон.

Безумовно, головною подією 25 квітня в українському спорті стала перемога Дар’ї Білодід на чемпіонаті Європи-2024 з дзюдо, який прозодить у Загребі, Хорватія.

У фіналі рефері присудив українці перемогу над словенкою Каєю Кайзер. Також не можемо пройти повз ефектного кидка через стегно в сутичці з азербайджанкою Ачельєю Топрак.

Ну а після змагань новоспечена чемпіонка святкувала перемогу разом з уболівальниками, зробивши селфі з усіма охочими. Посмішка не сходила з обличчя неперевершеної Дар’ї.

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Зазначимо, що для 23-річної киянки ця золота медаль стала третьою на чемпіонатах Європи, а також першою в межах вагової категорії до 57 кілограмів. Сподіваємося, що цього літа в Парижі Білодід здійснить мрію всього життя та виграє золото Олімпійських ігор-2024.

До речі, в інстаграмі Федерації дзюдо України Дар’ї присвятили атмосферний ролик, у якому зібрали найяскравіші прийоми у її виконанні на шляху до золота ЧЄ-2024.

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