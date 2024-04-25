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Білодід провела фотосесію з фанатами після перемоги на чемпіонаті Європи

Сьогодні 23:00 Ігор Чернявський 117 0
Білодід провела фотосесію з фанатами після перемоги на чемпіонаті Європи
#Дар'я Білодід, #дзюдо, #Чемпіонат Європи із дзюдо

Джерело - Чемпіон.

Безумовно, головною подією 25 квітня в українському спорті стала перемога Дар’ї Білодід на чемпіонаті Європи-2024 з дзюдо, який прозодить у Загребі, Хорватія. 

У фіналі рефері присудив українці перемогу над словенкою Каєю Кайзер. Також не можемо пройти повз ефектного кидка через стегно в сутичці з азербайджанкою Ачельєю Топрак. 

Ну а після змагань новоспечена чемпіонка святкувала перемогу разом з уболівальниками, зробивши селфі з усіма охочими. Посмішка не сходила з обличчя неперевершеної Дар’ї. 

Відео

Зазначимо, що для 23-річної киянки ця золота медаль стала третьою на чемпіонатах Європи, а також першою в межах вагової категорії до 57 кілограмів. Сподіваємося, що цього літа в Парижі Білодід здійснить мрію всього життя та виграє золото Олімпійських ігор-2024. 

До речі, в інстаграмі Федерації дзюдо України Дар’ї присвятили атмосферний ролик, у якому зібрали найяскравіші прийоми у її виконанні на шляху до золота ЧЄ-2024. 

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Публикация от Ukrainian Judo Federation (@ukraine_judo_official)

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