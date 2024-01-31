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FAVBET та «Відсіч» об’єднують зусилля для кращої підготовки українських захисників

Сьогодні 16:53 108 0
FAVBET та «Відсіч» об’єднують зусилля для кращої підготовки українських захисників

Українська iGaming-компанія FAVBET та Громадська спілка "Центр підготовки "Відсіч" продовжують розвивати співпрацю, яка розпочалась минулого року та дозволила організації збільшити обсяг програм з підготовки українських військовослужбовців.

Протягом останніх кількох тижнів інструкторський колектив "Відсічі" перебував у бойових підрозділах Сил Спеціальних Операцій Збройних сил України, що захищають Україну від російського вторгнення на найгарячіших напрямках . Спеціально для них була розроблена адаптована програма підготовки, що враховує особливості їхніх операцій та попередній досвід бойової роботи.

Нова програма підготовки включає в себе широкий спектр тем, які охоплюють основи особистої безпеки військовослужбовця, технічні аспекти використання різних видів зброї, а також навички ведення вогню в різних умовах. Серед ключових аспектів курсу — штурм-підготовка, управління вогнем, евакуація поранених та практичне відпрацювання здобутих навичок, військова топографія та рукопашний бій.

Більшість бійців підрозділів залишились задоволені змістом програми та підходом інструкторів, зазначивши, що вона допомагає їм краще виконувати свої обов'язки та підвищує готовність до будь-яких викликів на передовій. Команда "Відсічі" також допомогла привести усю наявну зброю військовослужбовців до нормального бою.

"Ми пишаємося тим, що співпрацюємо “Відсіччю” та допомагаємо нашим військовослужбовцям гідно виконувати свою важливу роботу. Команда спілки вкотре доводить свій професіоналізм та відданість справі навчання наших захисників за найвищими стандартами військової справи", — коментують у FAVBET.

Продовжуючи співпрацю, FAVBET та "Відсіч" залишаються віддані підтримці військових, захисту інтересів їхніх сімей, а також патріотичному вихованню та покращенню готовності цивільного населення до викликів, з якими стикається сучасна Україна.

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