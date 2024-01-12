Головне
“Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…”
Сьогодні 12:07 453 1
Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт
Сьогодні 13:56 21599
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році
Сьогодні 13:08 10852
Астон Вілла зацікавилася Довбиком
Сьогодні 09:56 364
Снігур здолала Інгліс у фіналі кваліфікації Australian Open
Сьогодні 08:40 585
Стародубцева вперше пробилася до основної сітки Australian Open
Сьогодні 08:24 575
Ястремська подолала кваліфікацію Australian Open 2024
Сьогодні 08:08 593
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Сьогодні 04:23 22501
Баварія оголосила про перехід Даєра
Вчора 23:06 440
Прометей здобув другу перемогу у Лізі чемпіонів
Вчора 22:09 605
Прямі трансляції

ГС «Відсіч» готує українських захисників за підтримки FAVBET

Сьогодні 15:59 65 0
ГС «Відсіч» готує українських захисників за підтримки FAVBET

Нещодавно українська iGaming компанія FAVBET розпочала партнерство з Громадською спілкою "Центр підготовки "Відсіч", що опікується мілітарі-підготовкою громадян до участі в захисті від збройної агресії.

Учасники "Відсіч" проходять регулярні навчально-тренувальні заходи й за декілька тижнів освоюють особисту безпеку військовослужбовця, основи  будови людського організму та особливо вразливі місця для ураження,  технічні характеристики і особливості застосування різних зразків зброї, правила поводження зі зброєю, практичне застосування вогнепальної зброї з різних положень і в різних умовах, рукопашний бій та самозахист тощо.

Окрім технічної підготовки, команда ГС "Відсіч" звертає увагу та навчає важливим аспектам психології поведінки людини в різних умовах життя, розповідає, як справлятися з бойовим стресом.

"Сьогодні важливо, щоб українці були максимально підготовлені як фізично, так і морально, а їхній рівень професійності має бути ідеально відпрацьованим. Ми проводимо таку підготовку, щоб кожен розумів — як діяти при несені служби в різних умовах й міг здолати ворога. Наша діяльність важлива для України та для героїв, які боронять українські землі. Це стало можливо в першу чергу завдяки допомозі компанії", — заявили представники ГС "Відсіч".

Співпраця компанії FAVBET з ГС "Відсіч" — ще один етап системної роботи групи компаній Favbet та благодійного фонду Favbet Foundation, зосередженої на підвищені обороноздатності України. З початком повномасштабного вторгнення за сприяння благодійного фонду було передано понад 260 авто, 130 дронів різного типу, а сумарна сума допомоги ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 210 млн грн. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 18034 2
Анчелотті визначився з основним голкіпером Реала Анчелотті визначився з основним голкіпером Реала 1874
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році 4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році 10852
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 22501
ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу-2006 ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу-2006 17432
Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт 21599
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 110975 4
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 47693
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 31038
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 37986
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 3883 2
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 58413