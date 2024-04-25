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Бущан: Щоб наздогнати Шовковського, мені потрібно зіграти ще дві кар’єри

Сьогодні 01:02 98 0
Бущан: Щоб наздогнати Шовковського, мені потрібно зіграти ще дві кар’єри
#Георгій Бущан, #Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Олександр Шовковський

Джерело - Чемпіон.

Воротар Динамо Георгій Бущан пожартував, що для того, щоб наздогнати Олександра Шовковського за кількістю матчів, йому потрібно провести ще дві кар’єри. 

Своїми думками про статистику 29-річний голкіпер поділився в інтерв’ю пресслужбі київського клубу. 

"Дивився, що через кілька поєдинків зіграю 150-й матч за Динамо в усіх турнірах. Якщо взяти до уваги час, за який я провів ці поєдинки, вважаю, що зіграв мало. Міг зіграти більше, але, на жаль, були травми та конкуренція.

Знаю, щоб наздогнати Олександра Шовковського, мені потрібно зіграти ще дві кар’єри (посміхається). В цілому, приємно провести у Прем’єр-лізі 100 матчів. І ще багато попереду", — сказав Бущан. 

Наразі Георгій провів 145 матчів за Динамо в усіх турнірах. Олександр Шовковський, який захищав ворота киян з 1992 до 2016 року, є абсолютним рекордсмен клубу — за його плечима 637 ігор. 

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