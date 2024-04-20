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Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті

Гра відбудеться в суботу, 20 квітня.
Сьогодні 02:31 125 0
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
#Вондроушова, #Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (27) зіграє проти чешки Маркети Вондроушової (8) у півфінальному матчі турніру WTA 500 Porsche Tennis Grand Prix у Штутгарті.

Гра відбудеться в суботу, 20 квітня, останнім запуском на центральному корті. Початок — орієнтовно о 17:00 за київським часом.

Турнір в Україні транслює телеканал Setanta Sports та OTT-платформа Setanta Sports.

Плеєр із трансляцією

Нагадаємо, Костюк у своєму стартовому поєдинку в Штутгарті за понад три години перемогла німкеню Лауру Зігемунд (84) — 6:3, 6:7(4), в другому колі неймовірним чином здолала китаянку Чжен Ціньвень (7), відігравши 5 матчболів — 6:2, 4:6, 7:5, а напередодні створила емоційний камбек проти американки Коко Ґофф (3), реалізувавши 8-й матчпойнт — 3:6, 6:4, 7:6(6).

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