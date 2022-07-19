Setanta Sports Ukraine - онлайн-трансляція - LIVE

Джерело - Чемпіон.
Setanta Sports - міжнародна спортивна телекомпанія зі штаб-квартирою в Дубліні (Ірландія). Уперше пряма трансляція на Сетанті відбулась у 1990 році матчем збірної Ірландії. За більш ніж 30 років компанія запустила телеканали у Великій Британі, Ірландії, Північній Америці, Австралії, Африці та Євразії.
Із 2019 року телеканали Setanta Sports почали транслюватися в Україні.
Setanta Sports є офіційним транслятором багатьох топових спортивних подій:
- АПЛ (Англійська Прем'єр-ліга), Кубок Англії та Кубок Англійської ліги, Бундесліга 1 та Бундесліга 2, чемпіонат Бельгії та чемпіонат Шотландії.
- НБА (Національна баскетбольна асоціація) та Євроліга.
- НХЛ (Національна хокейна ліга).
- UFC (Ultimate Fighting Championship - Абсолютний бійцівський чемпіонат).
- Тенісні турніри ATP та WTA.
- Формула 1 та ще багато інших топових спортивних подій в HD якості.
Дивиться телеканали Setanta Sports і Setanta Sports +, наприклад, у медіасервісі Megogo.
Онлайн-трансляція - LIVE
Також телеканали Сетанта Спортс Україна доступні в інших провайдерів платного телебачення, включаючи усі сучасні технології - аналоговий и цифровий кабель, IPTV, OTT и DTH:
OTT-сервіси:
- Мегого.
- Воля.
- Sweet TV.
- Омега ТБ.
- YouTV.
- Київстар.
- Oll TV.
Детальніше де і як дивитися онлайн Setanta Sports і Setanta Sports + читайте ТУТ.