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Setanta Sports Ukraine - онлайн-трансляція - LIVE

Сьогодні 16:35 160128 0
Setanta Sports Ukraine - онлайн-трансляція - LIVE
#Setanta, #Setanta Sports

Джерело - Чемпіон.

Setanta Sports - міжнародна спортивна телекомпанія зі штаб-квартирою в Дубліні (Ірландія). Уперше пряма трансляція на Сетанті відбулась у 1990 році матчем збірної Ірландії. За більш ніж 30 років компанія запустила телеканали у Великій Британі, Ірландії, Північній Америці, Австралії, Африці та Євразії.

Із 2019 року телеканали Setanta Sports почали транслюватися в Україні.

Setanta Sports є офіційним транслятором багатьох топових спортивних подій:

  1. АПЛ (Англійська Прем'єр-ліга), Кубок Англії та Кубок Англійської ліги, Бундесліга 1 та Бундесліга 2, чемпіонат Бельгії та чемпіонат Шотландії.
  2. НБА (Національна баскетбольна асоціація) та Євроліга.
  3. НХЛ (Національна хокейна ліга).
  4. UFC (Ultimate Fighting Championship - Абсолютний бійцівський чемпіонат).
  5. Тенісні турніри ATP та WTA.
  6. Формула 1 та ще багато інших топових спортивних подій в HD якості.

Дивиться телеканали Setanta Sports і Setanta Sports +, наприклад, у медіасервісі Megogo.

Онлайн-трансляція - LIVE

Також телеканали Сетанта Спортс Україна доступні в інших провайдерів платного телебачення, включаючи усі сучасні технології - аналоговий и цифровий кабель, IPTV, OTT и DTH:

OTT-сервіси:

  1. Мегого.
  2. Воля.
  3. Sweet TV.
  4. Омега ТБ.
  5. YouTV.
  6. Київстар.
  7. Oll TV.

Детальніше де і як дивитися онлайн Setanta Sports і Setanta Sports + читайте ТУТ.

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