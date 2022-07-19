Setanta Sports Ukraine - онлайн-трансляція - LIVE

Джерело - Чемпіон.

Setanta Sports - міжнародна спортивна телекомпанія зі штаб-квартирою в Дубліні (Ірландія). Уперше пряма трансляція на Сетанті відбулась у 1990 році матчем збірної Ірландії. За більш ніж 30 років компанія запустила телеканали у Великій Британі, Ірландії, Північній Америці, Австралії, Африці та Євразії.

Із 2019 року телеканали Setanta Sports почали транслюватися в Україні.

Setanta Sports є офіційним транслятором багатьох топових спортивних подій:

АПЛ (Англійська Прем'єр-ліга), Кубок Англії та Кубок Англійської ліги, Бундесліга 1 та Бундесліга 2, чемпіонат Бельгії та чемпіонат Шотландії. НБА (Національна баскетбольна асоціація) та Євроліга. НХЛ (Національна хокейна ліга). UFC ( Ultimate Fighting Championship - Абсолютний бійцівський чемпіонат). Тенісні турніри ATP та WTA. Формула 1 та ще багато інших топових спортивних подій в HD якості.

Дивиться телеканали Setanta Sports і Setanta Sports +, наприклад, у медіасервісі Megogo.

Онлайн-трансляція - LIVE

Також телеканали Сетанта Спортс Україна доступні в інших провайдерів платного телебачення, включаючи усі сучасні технології - аналоговий и цифровий кабель, IPTV, OTT и DTH:

OTT-сервіси:

Мегого. Воля. Sweet TV. Омега ТБ. YouTV. Київстар. Oll TV.

Детальніше де і як дивитися онлайн Setanta Sports і Setanta Sports + читайте ТУТ.