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Росіяни та білоруси не братимуть участь в Олімпійських іграх-2024

Сьогодні 23:38 73 0
Росіяни та білоруси не братимуть участь в Олімпійських іграх-2024
#фехтування, #Олімпіада-2024

Джерело - Чемпіон.

Російські та білоруські фехтувальники не братимуть участь в Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Про це повідомила Європейська конфедерація фехтування.

Представники "нейтральних" країн втратили можливість відібратися на змагання через олімпійські кваліфікаційні турніри. Росії та Білорусі можна було виставити по одному спортсмену у кожному виді зброї, однак жоден спортсмен у підсумку не був заявлений.

"Немає ні російських, ні білоруських спортсменів. Дата для подачі заявки (на кваліфікаційний турнір) пройшла. Причина їхньої відсутності невідома, офіційного листа, щоб це пояснити, не було", —  сказав президент ЄКФ Джорджіо Скарсо

Раніше легендарний чеський хокейний воротар Домінік Гашек розкритикував Міжнародний олімпійський комітет за допуск російських спортсменів до Олімпійських ігор-2024.

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