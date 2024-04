Росіяни та білоруси не братимуть участь в Олімпійських іграх-2024

Російські та білоруські фехтувальники не братимуть участь в Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Про це повідомила Європейська конфедерація фехтування.

Представники "нейтральних" країн втратили можливість відібратися на змагання через олімпійські кваліфікаційні турніри. Росії та Білорусі можна було виставити по одному спортсмену у кожному виді зброї, однак жоден спортсмен у підсумку не був заявлений.

No fencers from Russia or Belarus will take part in the Paris Olympics after those eligible under a neutral banner did not enter for European qualifiers, according to the European Fencing Confederation #AFPSports https://t.co/wD84vGDxGh pic.twitter.com/nPX4isjTRN