Реал Луніна завітає в гості до Сосьєдада в 33 турі Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відкритті 33 туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/2024 з футболу Реал Сосьєдад прийматиме Реал Мадрид, за який виступає український голкіпер Андрій Лунін.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Аноета" в Сан-Себастьяні. Початок — о 22:00 за київським часом. Дивитися гру можна на медіасервісі MEGOGO.

Після 32 турів іспанського чемпіонату "вершкові" впевнено очолюють турнірну таблицю із 81 заліковим пунктом. Найближчий конкурент Барселона відстає на 11 очок. Реал Сосьєдад продовжує боротьбу за єврокубки, маючи 51 очко в активі.

Раніше стало відомо, що Андрій Лунін не зіграє в основному складі "вершкових" у наступній зустрічі. Також повідомляли, що Джуд Беллінгем та Родріго можуть пропустити гру.

Напередодні Реал переміг в Ель Класико Барселону. Також мадридці виграли серію післяматчевих пенальті в межах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.