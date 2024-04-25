Джерело - MEGOGO.

Медіасервіс MEGOGO покаже чемпіонські бої за участі Олекандра Усика та Дениса Берінчика, які відбудуться 18 травня.

Про це компанія повідомила у своєму Instagram.

Для того, щоб переглянути поєдинки Олександр Усик — Тайсон Ф’юрі та Денис Берінчик — Еммануель Наварррете, потрібно мати одну з чотирьох передплат — "Легку" (99 гривень), "Оптимальну" (109 грн), "Максимальну" (203 грн) або "Спорт" (186 грн). Трансляція буде доступна в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", що з’явиться на сервісі в день події.

Протягом усього вечора боксу в Саудівській Аравії, який очолить бій Усик — Ф’юрі, на MEGOGO буде тривати велика студія, а також трансляція андеркарду. Медіасервіс покаже всі поєдинки, які передуватимуть головній події, окрім бою росіянина Сергія Ковальова — це принципова позиція MEGOGO.

Після бою за звання абcолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Усиком та Ф’юрі на глядачів чекає поєдинок Дениса Берінчика проти Еммануеля Наваррете за пояс WBO в легкій вазі.