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Визначився транслятор чемпіонських боїв Усика та Берінчика

Сьогодні 15:40 165 0
Визначився транслятор чемпіонських боїв Усика та Берінчика
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Денис Берінчик, #Еммануель Наваррете

Джерело - MEGOGO.

Медіасервіс MEGOGO покаже чемпіонські бої за участі Олекандра Усика та Дениса Берінчика, які відбудуться 18 травня. 

Про це компанія повідомила у своєму Instagram. 

Для того, щоб переглянути поєдинки Олександр Усик — Тайсон Ф’юрі та Денис Берінчик — Еммануель Наварррете, потрібно мати одну з чотирьох передплат — "Легку" (99 гривень), "Оптимальну" (109 грн), "Максимальну" (203 грн) або "Спорт" (186 грн). Трансляція буде доступна в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", що з’явиться на сервісі в день події. 

Протягом усього вечора боксу в Саудівській Аравії, який очолить бій Усик — Ф’юрі, на MEGOGO буде тривати велика студія, а також трансляція андеркарду. Медіасервіс покаже всі поєдинки, які передуватимуть головній події, окрім бою росіянина Сергія Ковальова — це принципова позиція MEGOGO. 

Після бою за звання абcолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Усиком та Ф’юрі на глядачів чекає поєдинок Дениса Берінчика проти Еммануеля Наваррете за пояс WBO в легкій вазі. 

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