FAVBET виступив генеральним партнером вечора боксу, що збирає кошти на реконструкцію миколаївської спортшколи

Українська iGaming-компанія FAVBET стала генеральним партнером вечора боксу бійцівського клубу SPARTABOX, що пройде 20 січня у київському Палаці Спорту. Мета події — зібрати 5 000 000 грн для проєкту UNITED24 з відбудови спортивної школи у Миколаєві.

Головною подією вечора стане двобій за титул Чемпіона Світу WBF між Арамом Фаніяном та Франциско Меркадо. В андеркарді на глядачів очікує ще 6 видовищних поєдинків за участі відомих боксерів. Початок — о 16:00.

Ведучим вечора буде український телеведучий та шоумен Юрій Горбунов. Розважатимуть гостей зіркові артисти Козак Сіромаха, Світлана Тарабарова та Альона Омаргалієва.

Окрім збору на відновлення пошкодженої росіянами школи, під час заходу відбудеться благодійний аукціон. Виручені з нього кошти будуть передані зведеному воєнізованому підрозділу патрульної поліції ім.Нестора Махно та Ударній роті БПАК "Бойові Хрущі"