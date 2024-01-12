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FAVBET виступив генеральним партнером вечора боксу, що збирає кошти на реконструкцію миколаївської спортшколи

Сьогодні 12:40 120 0
FAVBET виступив генеральним партнером вечора боксу, що збирає кошти на реконструкцію миколаївської спортшколи

Українська iGaming-компанія FAVBET стала генеральним партнером вечора боксу бійцівського клубу SPARTABOX, що пройде 20 січня у київському Палаці Спорту. Мета події — зібрати 5 000 000 грн для проєкту UNITED24 з відбудови спортивної школи у Миколаєві.

Головною подією вечора стане двобій за титул Чемпіона Світу WBF між Арамом Фаніяном та  Франциско Меркадо. В андеркарді на глядачів очікує ще 6 видовищних поєдинків за участі відомих боксерів. Початок — о 16:00.

Ведучим вечора буде український телеведучий та шоумен Юрій Горбунов. Розважатимуть гостей зіркові артисти Козак Сіромаха, Світлана Тарабарова та Альона Омаргалієва.

Окрім збору на відновлення пошкодженої росіянами школи, під час заходу відбудеться благодійний аукціон. Виручені з нього кошти будуть передані зведеному воєнізованому підрозділу патрульної поліції ім.Нестора Махно та Ударній роті БПАК "Бойові Хрущі"

"Спорт єднає, а єдність — саме та сила, якої ми щодня потребуємо у боротьбі з ворогом. Ми раді, що в Київ повертається великий бокс, та ще більше радіємо, що ця подія об’єднує людей, зацікавлених у відновленні України та підтримці нашої армії. Це підхід, дуже співзвучний цінностям FAVBET", — коментує Денис Якимов, Head of Sport Marketing у FAVBET.

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