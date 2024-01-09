Головне
Помер Богдан Шершун
Вчора 14:48 3837
Лужний виконав підкат – я порвав ахілл: Найкращий футболіст Вірменії XX століття – про карколомну ігрову кар'єру та старт тренерської роботи в Україні
Сьогодні 12:24 38496 1
Стала відома вартість квитків на супербій Усик - Ф'юрі
Сьогодні 08:08 2708
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на турнірі в Окленді
Вчора 21:30 5617
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером
Вчора 19:39 3888
Помер Франц Бекенбауер
Вчора 18:50 896
Ольга Ракицька: Ярослав допомагає ЗСУ
Вчора 16:13 3662
Бостон повністю гарантував контракт Михайлюка
Вчора 15:40 574
Рейтинг ATP: Сачко зберіг свою позицію
Вчора 12:58 85594
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на дві сходинки
Вчора 12:28 353474 6
Прямі трансляції

З початку великої війни за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали допомогу на 210 млн грн

Сьогодні 14:13 63 0
З початку великої війни за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали допомогу на 210 млн грн

Збройні Сили України та інші Сили оборони країни від початку повномасштабного вторгнення отримали за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation допомогу на суму понад 210 млн грн, повідомили представники фонду.

Зокрема, лише в 2023 році за сприяння фонду проєкти президентської фандрайзингової платформи UNITED24 отримали близько 24 млн грн. З них 20 млн грн спрямовано на закупівлю FPV-дронів у межах проєктів "Операція "Єдність" та "Операція "Єдність: Новорічний салют"; 4 млн грн – на закупівлю систем датчиків для захисту повітряного простору в рамках оголошеного амбасадором UNITED24 Тімоті Снайдером збору "Безпечне небо".

З початку російського вторгнення Сили оборони країни отримали 260 автомобілів, в основному – пікапів та позашляховиків підвищеної прохідності. В тому числі за сприяння фонду ударні роти БпЛА "Армії дронів" отримали 53 нових позашляховики Peugeot Landtrek. 

Також за сприяння фонду до передових підрозділів ЗСУ надійшли 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Крім того, Favbet Foundation надав Силам оборони сотні одиниць спеціальної техніки: тепловізорів, дальномірів, прицілів, систем зв’язку та радіоелектронної боротьби для протидії ворожим дронам.

 

2023 року за сприяння Favbet Foundation організовано забезпечення роти ударних БпЛА "Фаворит", що діє під керівництвом співзасновника та віцепрезидента Української федерації ММА (UFMМА) та віцепрезидента Професійної ліги змішаних бойових мистецтв WWFC Дениса Перча. Рота "Фаворит" отримала матеріально-технічну допомогу на суму 14 млн грн.

"Ми продовжуємо системно підтримувати Збройні Сили й інші Сили оборони країни. Допомога ЗСУ – сьогодні безумовний пріоритет для українського бізнесу. Ми напряму співпрацюємо з низкою підрозділів, а також беремо активну участь в проєктах президентської фандрайзингової платформи UNITED24 та проєктах Міністерства цифрової трансформації", – зазначив президент Favbet Foundation Андрій Матюха.

Коментарі ()
Популярне зараз
Лужний виконав підкат – я порвав ахілл: Найкращий футболіст Вірменії XX століття – про карколомну ігрову кар'єру та старт тренерської роботи в Україні Лужний виконав підкат – я порвав ахілл: Найкращий футболіст Вірменії XX століття – про карколомну ігрову кар'єру та старт тренерської роботи в Україні 38496 1
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на турнірі в Окленді Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на турнірі в Окленді 5617
Помер Богдан Шершун Помер Богдан Шершун 3837
Дівчина дня. Вродлива та талановита артистка надихає захисника Шахтаря Дівчина дня. Вродлива та талановита артистка надихає захисника Шахтаря 3676
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером 3888
Ольга Ракицька: Ярослав допомагає ЗСУ Ольга Ракицька: Ярослав допомагає ЗСУ 3662
Рекомендуємо
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 21868
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 162401
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 30947
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 17624 1
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15154 2
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 26602